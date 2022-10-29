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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Экселсиор
Гоу Эхед Иглс - Экселсиор: обзор матча 29 октября 2022
Гоу Эхед Иглс
29.10.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 12 тур
3 : 1
Завершен
Экселсиор
39'
В. Тор Виллумсон
41'
Б. Адеканье
61'
И. Лидберг
72'
Л. Лабру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Экселсиор
90'
Желтая карточка
К. Гаудмейн
81'
Замена
К. Дриух
️️️️
М. Азаркан
Замена
M. Berden
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
80'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Б. Адеканье
80'
73'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Л. Лабру
72'
ГОЛ! 3:1!
Л. Лабру
Пас отдал
Ю. Бас
70'
Желтая карточка
Р. Харчуш
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Э. Линтхорст
66'
66'
Замена
А. Файн
️️️️
Y. Ayoub
ГОЛ! 3:0!
И. Лидберг
Пас отдал
Д. Амофа
61'
54'
Желтая карточка
Ю. Бас
46'
Замена
Н. Тджо-А-Он
️️️️
Н. Маркело
46'
Замена
М. Авуджа
️️️️
С. Сеймор
ГОЛ! 2:0!
Б. Адеканье
Пас отдал
В. Тор Виллумсон
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Тор Виллумсон
Пас отдал
Б. Адеканье
39'
34'
Желтая карточка
Y. Ayoub
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
6
Джамал Амофа
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
20
Yassin Ayoub
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
98
Натан Маркело
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
2-1-1-2-4
1
де Ланж
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
21
Идзес
20
Эдвардсен
88
Ромменс
6
Амофа
3
Лидберг
11
Адеканье
8
Линтхорст
3-2-2-3
1
ван Гассел
2
Хореманс
34
Сеймор
32
Эль-Яакуби
20
24
Гаудмейн
17
Азаркан
6
Бас
7
Лабру
27
Харчуш
98
Маркело
20
Эдвардсен
7
7
20
Эдвардсен
8
Линтхорст
24
Льянсана
24
Льянсана
8
Линтхорст
11
Адеканье
27
27
11
Адеканье
34
Сеймор
15
Авуджа
15
Авуджа
34
Сеймор
98
Маркело
24
Тджо-А-Он
24
Тджо-А-Он
98
Маркело
20
29
Файн
29
Файн
20
17
Азаркан
24
Дриух
24
Дриух
17
Азаркан
7
Лабру
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
7
Лабру
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Экселсиор
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
18
Норберт Алблас
ВР
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Экселсиор
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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Гоу Эхед Иглс
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Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
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22 октября
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15 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
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20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
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«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
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