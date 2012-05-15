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Барсег Киракосян
Статистика
Барсег Киракосян - статистика
Завершил карьеру
23 сентября 1982 (43)
#23 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
33
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 47 тур
Енисей
0 : 0
15.05.2012
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 46 тур
КАМАЗ
2 : 1
08.05.2012
Енисей
1' - 44'
41'
Россия. ФНЛ, 45 тур
Енисей
1 : 1
02.05.2012
Оренбург
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 43 тур
Енисей
2 : 1
20.04.2012
Черноморец
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0 : 1
13.04.2012
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Факел
1 : 0
01.04.2012
Енисей
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Енисей
2 : 1
26.03.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
1 : 1
07.11.2011
Факел
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
0 : 2
04.11.2011
Химки
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Черноморец
1 : 1
27.10.2011
Енисей
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Енисей
0 : 2
17.10.2011
Оренбург
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1 : 1
14.10.2011
Урал
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Динамо Бр
2 : 1
06.10.2011
Енисей
46' - 90'
68'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Динамо Бр
2 : 1
06.10.2011
Енисей
1' - 46'
68'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0 : 0
25.09.2011
Енисей
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
4 : 3
22.09.2011
Енисей
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Енисей
1 : 1
06.09.2011
Cибирь
1' - 70'
47'
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
2 : 0
01.09.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
2 : 3
29.08.2011
Енисей
76' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
0 : 0
22.08.2011
Волгарь
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
1 : 2
12.08.2011
Енисей
1' - 58'
48'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Балтика
2 : 1
09.08.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Факел
1 : 2
27.06.2011
Енисей
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
1 : 0
24.06.2011
Енисей
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
0 : 1
17.06.2011
Черноморец
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
3 : 4
07.06.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Урал
0 : 0
04.06.2011
Енисей
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
0 : 1
28.05.2011
Динамо Бр
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
2 : 1
25.05.2011
Шинник
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Енисей
3 : 0
15.05.2011
СКА-Хабаровск
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо Вл
0 : 2
03.05.2011
Енисей
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
1 : 1
28.04.2011
КАМАЗ
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
2 : 0
25.04.2011
Мордовия
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
1 : 0
18.04.2011
Енисей
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Енисей
1 : 1
07.04.2011
Торпедо
34' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 0
04.04.2011
Балтика
1' - 59'
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