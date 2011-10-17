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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Оренбург
Енисей - Оренбург: обзор матча 17 октября 2011
Енисей
17.10.2011, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург
19'
В. Булыга
24'
В. Парняков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Оренбург
+1
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Булыга
+1
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Малых
Замена
Н. Жданкин
️️️️
Э. Кале
Замена
В. Чадов
️️️️
И. Шевченко
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Б. Киракосян
Замена
С. Лужков
️️️️
К. Зимулька
Замена
Р. Сурнев
️️️️
А. Кучук
ГОЛ! 0:2!
В. Парняков
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Булыга
Желтая карточка
И. Шабаев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
13
Максим Грошев
ЛЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
25
Александр Кожевников
ЦЗ
11
Станислав Гончаров
ЦП
19
Сергей Лужков
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
25
Никита Жданкин
ПЗ
11
Александр Скворцов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
3-3-2-2
88
Синицын
22
Ковалев
81
Зимулька
80
Качан
23
Киракосян
15
Фатуллаев
22
Шабаев
30
Кучук
21
Коробкин
99
Шевченко
11
Базанов
3-2-2-2
16
Мусин
7
Кулешов
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
13
Грошев
8
Шогенов
10
Булыга
4
Вукобратович
7
Элтон Кале
81
Зимулька
19
Лужков
19
Лужков
81
Зимулька
30
Кучук
2
Сурнев
2
Сурнев
30
Кучук
99
Шевченко
15
Чадов
15
Чадов
99
Шевченко
23
Киракосян
9
Гаурачс
9
Гаурачс
23
Киракосян
7
Элтон Кале
25
Жданкин
25
Жданкин
7
Элтон Кале
12
Малых
11
Скворцов
11
Скворцов
12
Малых
10
Булыга
4
Кленкин
4
Кленкин
10
Булыга
Остались в запасе
Енисей
Оренбург
11
Станислав Гончаров
ЦП
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
11
Станислав Гончаров
ЦП
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Енисей - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
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