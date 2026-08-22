В Турции выпустили видео про жену Батракова

В инстаграм-паблике Kisa Paslar вышло видео про Ирину Подшибякину, жену новичка «Галатасарая» Алексея Батракова.
Его подписали: «Между любовью и работой она выбрала любовь».
В нем рассказали о футбольной карьере Подшибякиной и работе на «Локо ТВ».
Ролик набрал 938 тысяч просмотров и более 35 тысяч лайков за двое суток.
Комментариии под видео «Давайте немедленно пригласим ее на «Галатасарай ТВ» и «Им следует подписать ее в женскую команду «Галатасарая» собрали более 3 тысяч лайков.
- 31-летняя Подшибякина работала на «Локо ТВ» с весны 2023 года.
- Она вышла замуж за Батракова в июне 2026 года.
- 20 августа «Галатасарай» приобрел 21-летнего хавбека у «Локомотива».
Источник: Спортс''