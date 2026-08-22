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В Турции выпустили видео про жену Батракова

22 августа, 16:33
6

В инстаграм-паблике Kisa Paslar вышло видео про Ирину Подшибякину, жену новичка «Галатасарая» Алексея Батракова.

Его подписали: «Между любовью и работой она выбрала любовь».

В нем рассказали о футбольной карьере Подшибякиной и работе на «Локо ТВ».

Ролик набрал 938 тысяч просмотров и более 35 тысяч лайков за двое суток.

Комментариии под видео «Давайте немедленно пригласим ее на «Галатасарай ТВ» и «Им следует подписать ее в женскую команду «Галатасарая» собрали более 3 тысяч лайков.

  • 31-летняя Подшибякина работала на «Локо ТВ» с весны 2023 года.
  • Она вышла замуж за Батракова в июне 2026 года.
  • 20 августа «Галатасарай» приобрел 21-летнего хавбека у «Локомотива».

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Источник: Спортс''
Турция. Суперлига Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (6)
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Desma
1787407343
Для женской команды «Галатасарая» Подшибякина пожалуй старовата...
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Император Бомжей
1787407741
Могли не заморачивается и просто написать.. Она старше Батракова на 10 лет!)) Да, бомбардир!?)))
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evgevg13
1787408008
А между тем в женском футбольном кубке в полуфинале ЦСКовские лошадки в серии пенальти нагнули поребриковых петроградок.
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Semenycch
1787408877
В судьбе каждого мужчины случаются взлеты и падения. Вот эта бабища останется с Батраковым в случае неудач или травм или если карьера футболиста не сложится? Или она привыкла только получать деньги, эмоции, поддержку, услуги, а отдавать при необходимости ничего не станет? Кстати, она сейчас сама зарабатывает или живет на деньги мужа? И при разводе у мужа отберет все что только псевдо суд позволит или уйдет из семьи без дележки имущества?
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рылы
1787409149
долго же ещё вам будут припоминать ваше же днище, когда писали в заголовках, на сколько лет она его старше. так ожелтизниться, как спид-инфо, это нужно постараться.
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Romeo 123
1787413281
Много писанины а суть в чем???? Писак много, любовь одна . Мальчишка любит девушку на это всё, плевать на ваши домыслы ему
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