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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Мордовия
Енисей - Мордовия: обзор матча 25 апреля 2011
Енисей
25.04.2011, понедельник, 00:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 0
Завершен
Мордовия
54'
Э. Гаурачс (П)
85'
Э. Гаурачс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Мордовия
+2
Желтая карточка
М. Будников
Замена
К. Зимулька
️️️️
С. Шарин
ГОЛ! 2:0!
Э. Гаурачс
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Г. Асеведо
Желтая карточка
Э. Гаурачс
Замена
С. Шарин
️️️️
С. Гончаров
Замена
А. Герк
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
А. Базанов
️️️️
Р. Сурнев
Замена
Д. Рыжов
️️️️
К. Панченко
Замена
Э. Танделов
️️️️
М. Рогов
Замена
Б. Киракосян
️️️️
В. Чадов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Гаурачс
Желтая карточка
Г. Асеведо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
11
Станислав Гончаров
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
30
Герсон Асеведо
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
8
Сергей Шарин
ЦП
19
Сергей Лужков
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Мордовия
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
17
Эльбрус Танделов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
4-4-2
88
Синицын
2
Федорив
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
9
Лешонок
21
Коробкин
2
Сурнев
11
Гончаров
15
Чадов
9
Гаурачс
4-4-2
39
Фролов
8
Микадзе
3
Мулдаров
22
Будников
87
Симчевич
9
Мухаметшин
30
Асеведо
40
Кулешов
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
11
Гончаров
8
Шарин
8
Шарин
11
Гончаров
15
Чадов
23
Киракосян
23
Киракосян
15
Чадов
Шарин
81
Зимулька
81
Зимулька
Шарин
2
Сурнев
11
Базанов
11
Базанов
2
Сурнев
31
Рогов
17
Танделов
17
Танделов
31
Рогов
8
Панченко
63
Рыжов
63
Рыжов
8
Панченко
23
Мухаметшин
8
Герк
8
Герк
23
Мухаметшин
30
Асеведо
24
Смирнов
24
Смирнов
30
Асеведо
Остались в запасе
Енисей
Мордовия
22
Александр Ковалев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Павел Дорохин
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
22
Александр Ковалев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Павел Дорохин
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Енисей - Мордовия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лобанов
(Иркутск)
Стадион:
Центральный
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