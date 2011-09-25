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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Енисей
Луч - Енисей: обзор матча 25 сентября 2011
Луч
25.09.2011, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Енисей
Замена
С. Лужков
️️️️
А. Базанов
Замена
С. Резников
️️️️
В. Кренделев
Замена
Б. Киракосян
️️️️
В. Лешонок
Желтая карточка
А. Засеев
Желтая карточка
С. Пятикопов
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
И. Шевченко
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Р. Сурнев
Замена
А. Кусов
️️️️
Д. Дедечко
Замена
М. Федоров
️️️️
В. Свежов
Замена
А. Алхазов
️️️️
К. Оганян
Желтая карточка
К. Зимулька
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
(К)
ПЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Виктор Свежов
ЦФ
29
Карэн Оганян
ЦФ
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
22
Ильдар Шабаев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
(К)
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
2
Роман Сурнев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
20
Алан Кусов
ЦП
18
Максим Федоров
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
4-4-2
70
Котляров
2
Засеев
5
Кристич
3
Удалый
25
Семочко
2
Кренделев
18
Газинский
69
Дедечко
4
Славнов
29
Оганян
6
Свежов
4-4-2
88
Синицын
5
Пятикопов
22
Шабаев
81
Зимулька
2
Федорив
2
Сурнев
15
Фатуллаев
21
Коробкин
9
Лешонок
11
Базанов
99
Шевченко
69
Дедечко
20
Кусов
20
Кусов
69
Дедечко
6
Свежов
18
Федоров
18
Федоров
6
Свежов
2
Кренделев
6
Резников
6
Резников
2
Кренделев
29
Оганян
13
Алхазов
13
Алхазов
29
Оганян
11
Базанов
19
Лужков
19
Лужков
11
Базанов
9
Лешонок
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Лешонок
99
Шевченко
88
Ситдиков
88
Ситдиков
99
Шевченко
2
Сурнев
9
Гаурачс
9
Гаурачс
2
Сурнев
Остались в запасе
Луч
Енисей
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Остались в запасе
22
Александр Ковалев
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Луч - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Антон Кобзев
Александр Шатунов
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Россия 2" 10:55 (прямая)
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