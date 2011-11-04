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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Химки
Енисей - Химки: обзор матча 04 ноября 2011
Енисей
04.11.2011, пятница, 11:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
0 : 2
Завершен
Химки
37'
В. Шумейко
50'
А. Алексанян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Химки
Замена
В. Воскобойников
️️️️
В. Романенко
Замена
О. Клява
️️️️
А. Алексанян
Замена
Н. Тюнин
️️️️
Р. Мавлетдинов
Замена
С. Гончаров
️️️️
Р. Сурнев
Замена
Б. Киракосян
️️️️
С. Лужков
Желтая карточка
В. Коробкин
Замена
В. Чадов
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
А. Фатуллаев
ГОЛ! 0:2!
А. Алексанян
Желтая карточка
И. Шестаков
Замена
И. Шестаков
️️️️
Д. Мицейка
ГОЛ! 0:1!
В. Шумейко
Пас отдал
Р. Мавлетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Химки
21
Роман Березовский
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
11
Станислав Гончаров
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
39
Рикардо
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
4-1-3-2
1
Ильин
2
Федорив
81
Зимулька
5
Пятикопов
22
Шабаев
15
Фатуллаев
19
Лужков
21
Коробкин
2
Сурнев
11
Базанов
9
Гаурачс
3-2-2-1-1
21
Березовский
88
Наваловский
16
Мицейка
19
Алексанян
24
Мирошниченко
12
Ефимов
14
Мавлетдинов
3
Воронкин
77
Романенко
9
Мамтов
2
Сурнев
11
Гончаров
11
Гончаров
2
Сурнев
19
Лужков
23
Киракосян
23
Киракосян
19
Лужков
15
Фатуллаев
88
Ситдиков
88
Ситдиков
15
Фатуллаев
9
Гаурачс
15
Чадов
15
Чадов
9
Гаурачс
19
Алексанян
35
Клява
35
Клява
19
Алексанян
14
Мавлетдинов
4
Тюнин
4
Тюнин
14
Мавлетдинов
16
Мицейка
22
Шестаков
22
Шестаков
16
Мицейка
77
Романенко
9
Воскобойников
9
Воскобойников
77
Романенко
Остались в запасе
Енисей
Химки
25
Александр Кожевников
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
26
Владимир Сулейманов
ВР
39
Рикардо
ЦП
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
Остались в запасе
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
26
Владимир Сулейманов
ВР
39
Рикардо
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Химки
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
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