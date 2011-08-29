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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Енисей
Мордовия - Енисей: обзор матча 29 августа 2011
Мордовия
29.08.2011, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 3
Завершен
Енисей
45'
Ю. Кулешов
64'
Р. Мухаметшин
37'
С. Пятикопов (П)
66'
А. Базанов
72'
А. Базанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Енисей
+4
Желтая карточка
Б. Киракосян
+3
Желтая карточка
А. Синицын
+2
Замена
С. Лужков
️️️️
А. Базанов
Замена
Э. Танделов
️️️️
М. Рогов
Желтая карточка
А. Дутов
Замена
Б. Киракосян
️️️️
В. Лешонок
ГОЛ! 2:3!
А. Базанов
Замена
А. Дутов
️️️️
А. Пазин
ГОЛ! 2:2!
А. Базанов
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаметшин
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
С. Гончаров
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Кучук
Желтая карточка
С. Пятикопов
ГОЛ! 1:1!
Ю. Кулешов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Пятикопов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Мордовия
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Енисей
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-1-4-1
16
Агапов
87
Симчевич
19
Осипов
22
Будников
3
Мулдаров
11
Пазин
9
Мухаметшин
40
Кулешов
30
Асеведо
31
Рогов
23
Мухаметшин
4-1-4-1
88
Синицын
22
Шабаев
5
Пятикопов
81
Зимулька
22
Ковалев
15
Фатуллаев
30
Кучук
11
Гончаров
21
Коробкин
9
Лешонок
11
Базанов
31
Рогов
17
Танделов
17
Танделов
31
Рогов
11
Пазин
66
Дутов
66
Дутов
11
Пазин
23
Мухаметшин
8
Панченко
8
Панченко
23
Мухаметшин
11
Базанов
19
Лужков
19
Лужков
11
Базанов
9
Лешонок
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Лешонок
11
Гончаров
88
Ситдиков
88
Ситдиков
11
Гончаров
30
Кучук
15
Чадов
15
Чадов
30
Кучук
Остались в запасе
Мордовия
Енисей
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Мордовия - Енисей
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
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