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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Балтика
Енисей - Балтика: обзор матча 04 апреля 2011
Енисей
04.04.2011, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Балтика
Замена
В. Крючков
️️️️
Д. Голубов
Замена
С. Гончаров
️️️️
Р. Сурнев
Замена
С. Лужков
️️️️
В. Чадов
Желтая карточка
Э. Гаурачс
Желтая карточка
Д. Майкич
Замена
В. Магомедов
️️️️
С. Резников
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Б. Киракосян
Замена
Е. Крыштафович
️️️️
С. Терехов
Желтая карточка
В. Алундерис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
21
Валерий Коробкин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
28
Юрий Мамаев
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
4
Даниель Майкич
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
25
Александр Кожевников
ЦЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
3-3-2-2
88
Синицын
2
Федорив
5
Пятикопов
80
Качан
23
Киракосян
15
Фатуллаев
22
Шабаев
21
Коробкин
2
Сурнев
11
Базанов
15
Чадов
1-5-1-3
1
Колинько
32
Терехов
6
Резников
4
Майкич
35
Романович
78
Кантонистов
14
Алундерис
28
Мамаев
93
Роденков
85
Голубов
17
Завалий
15
Чадов
19
Лужков
19
Лужков
15
Чадов
2
Сурнев
11
Гончаров
11
Гончаров
2
Сурнев
23
Киракосян
9
Гаурачс
9
Гаурачс
23
Киракосян
32
Терехов
5
Крыштафович
5
Крыштафович
32
Терехов
6
Резников
13
Магомедов
13
Магомедов
6
Резников
85
Голубов
55
Крючков
55
Крючков
85
Голубов
Остались в запасе
Енисей
Балтика
25
Александр Кожевников
ЦЗ
8
Сергей Шарин
ЦП
22
Александр Ковалев
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
8
Сергей Шарин
ЦП
22
Александр Ковалев
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Остались в запасе
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Енисей - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
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