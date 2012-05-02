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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Оренбург
Енисей - Оренбург: обзор матча 02 мая 2012
Енисей
02.05.2012, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, группа B, 45 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
87'
А. Базанов
61'
В. Парняков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Оренбург
Замена
К. Низовцев
️️️️
В. Булыга
Красная карточка
Д. Кленкин
ГОЛ! 1:1!
А. Базанов
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Кулешов
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
И. Шабаев
Замена
А. Секретов
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
Б. Киракосян
️️️️
В. Чадов
Замена
А. Васильев
️️️️
В. Лешонок
Замена
А. Кучук
️️️️
Р. Сурнев
ГОЛ! 0:1!
В. Парняков
10'
Желтая карточка
В. Гогберашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
8
Сергей Шарин
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
Оренбург
16
Антон Лабутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
4-1-3-2
88
Синицын
2
Федорив
4
Никитин
80
Качан
22
Шабаев
15
Фатуллаев
9
Лешонок
21
Коробкин
2
Сурнев
15
Чадов
11
Базанов
3-2-4-1
16
Мусин
10
Парняков
7
Кулешов
15
Андреев
88
Ганиев
2
Полуяхтов
87
Гогберашвили
3
Ахмедов
8
Шогенов
10
Булыга
4
Вукобратович
2
Сурнев
30
Кучук
30
Кучук
2
Сурнев
15
Чадов
23
Киракосян
23
Киракосян
15
Чадов
22
Шабаев
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
22
Шабаев
9
Лешонок
17
Васильев
17
Васильев
9
Лешонок
87
Гогберашвили
10
Секретов
10
Секретов
87
Гогберашвили
7
Кулешов
4
Кленкин
4
Кленкин
7
Кулешов
10
Булыга
8
Низовцев
8
Низовцев
10
Булыга
Остались в запасе
Енисей
Оренбург
22
Александр Ковалев
ЦЗ
8
Сергей Шарин
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
16
Антон Лабутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Элтон Кале
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
22
Александр Ковалев
ЦЗ
8
Сергей Шарин
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
Остались в запасе
16
Антон Лабутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Элтон Кале
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Енисей - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
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