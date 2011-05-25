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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Шинник
Енисей - Шинник: обзор матча 25 мая 2011
Енисей
25.05.2011, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
36'
В. Лешонок
40'
С. Гончаров
13'
А. Сухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Шинник
Желтая карточка
Р. Сурнев
+2
Замена
А. Ковалев
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
Б. Киракосян
️️️️
В. Лешонок
Замена
К. Дудченко
️️️️
В. Корытько
Замена
Р. Сурнев
️️️️
С. Гончаров
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Булат
Замена
А. Архипов
️️️️
Р. Григорян
Замена
А. Нежелев
️️️️
П. Гуженда
Желтая карточка
Р. Григорян
ГОЛ! 2:1!
С. Гончаров
ГОЛ! 1:1!
В. Лешонок
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Сухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
9
Виктор Булат
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Енисей
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Шинник
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
4-1-4-1
88
Синицын
2
Федорив
81
Зимулька
80
Качан
22
Шабаев
15
Фатуллаев
9
Лешонок
11
Гончаров
21
Коробкин
9
Булат
9
Гаурачс
4-4-2
32
Ребров
33
Сухов
4
Гуженда
2
Поворов
33
Гапон
10
Корытько
28
Григорян
36
Скрыльников
20
Войдель
81
Низамутдинов
11
Саркисов
9
Гаурачс
22
Ковалев
22
Ковалев
9
Гаурачс
9
Лешонок
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Лешонок
11
Гончаров
2
Сурнев
2
Сурнев
11
Гончаров
9
Булат
15
Чадов
15
Чадов
9
Булат
4
Гуженда
7
Нежелев
7
Нежелев
4
Гуженда
10
Корытько
30
Дудченко
30
Дудченко
10
Корытько
28
Григорян
26
Архипов
26
Архипов
28
Григорян
Остались в запасе
Енисей
Шинник
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Енисей - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Центральный
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