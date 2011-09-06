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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Cибирь
Енисей - Cибирь: обзор матча 06 сентября 2011
Енисей
06.09.2011, вторник, 15:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
72'
А. Базанов
63'
Е. Зиновьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Cибирь
Замена
М. Житнев
️️️️
Т. Чижек
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Лешонок
Вторая желтая
В. Хатаженков
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Макаренко
Замена
В. Галиулин
️️️️
Д. Скороходов
Вторая желтая
К. Зимулька
ГОЛ! 1:1!
А. Базанов
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
Б. Киракосян
Желтая карточка
В. Хатаженков
Вторая желтая
В. Коробкин
Желтая карточка
Д. Скороходов
ГОЛ! 0:1!
Е. Зиновьев
Замена
А. Кучук
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
Т. Чижек
Желтая карточка
Б. Киракосян
Желтая карточка
В. Коробкин
Желтая карточка
К. Зимулька
Желтая карточка
С. Пятикопов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
25
Александр Кожевников
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
19
Сергей Лужков
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
3-3-3-1
88
Синицын
22
Ковалев
81
Зимулька
5
Пятикопов
23
Киракосян
15
Фатуллаев
22
Шабаев
9
Лешонок
21
Коробкин
2
Сурнев
11
Базанов
4-5-1
22
Цыган
3
Валентич
4
Выходил
80
Климов
7
Хатаженков
52
Зиновьев
32
Скороходов
8
Макаренко
15
Зюзин
22
Чижек
98
Акимов
2
Сурнев
30
Кучук
30
Кучук
2
Сурнев
23
Киракосян
88
Ситдиков
88
Ситдиков
23
Киракосян
9
Лешонок
15
Чадов
15
Чадов
9
Лешонок
32
Скороходов
21
Галиулин
21
Галиулин
32
Скороходов
22
Чижек
99
Житнев
99
Житнев
22
Чижек
8
Макаренко
9
Нагибин
9
Нагибин
8
Макаренко
Остались в запасе
Енисей
Cибирь
25
Александр Кожевников
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Cибирь
4
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
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