Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Енисей
Факел - Енисей: обзор матча 01 апреля 2012
Факел
01.04.2012, воскресенье, 16:30
Россия. ФНЛ, группа B, 40 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
74'
Д. Клопков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Енисей
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
А. Аброскин
+3
Желтая карточка
Д. Клопков
+1
Желтая карточка
И. Шабаев
Замена
С. Лужков
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
С. Шарин
Замена
Б. Киракосян
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
В. Коробкин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Клопков
Замена
А. Акопянц
️️️️
В. Еремеев
Замена
В. Чадов
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
П. Гицелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Сергей Шарин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-4-1-1
25
Долха
33
Гапон
19
Михалев
71
Денисов
15
Житников
8
Еремеев
44
Клопков
78
Кантонистов
20
Хабаров
83
Гицелов
11
Аброскин
3-1-4-2
1
Ильин
22
Шабаев
80
Качан
2
Федорив
15
Фатуллаев
8
Шарин
2
Сурнев
21
Коробкин
9
Лешонок
11
Базанов
9
Гаурачс
83
Гицелов
10
Гаврюк
10
Гаврюк
83
Гицелов
8
Еремеев
36
Акопянц
36
Акопянц
8
Еремеев
11
Аброскин
15
Лайзанс
15
Лайзанс
11
Аброскин
15
Фатуллаев
19
Лужков
19
Лужков
15
Фатуллаев
2
Сурнев
23
Киракосян
23
Киракосян
2
Сурнев
8
Шарин
88
Ситдиков
88
Ситдиков
8
Шарин
9
Гаурачс
15
Чадов
15
Чадов
9
Гаурачс
Остались в запасе
Факел
Енисей
27
Александр Бураков
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
Главный тренер
Константин Сарсания
25
Александр Кожевников
ЦЗ
88
Андрей Синицын
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
27
Александр Бураков
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
88
Андрей Синицын
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Факел - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Новые Химки
Новости команд
Все
Факел
Енисей
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
9 ноября
2
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
8 ноября
1
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
9 ноября
2
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
8 ноября
1
В «Факеле» отреагировали на мнение, что команда уже приговорена к вылету из РПЛ
8 ноября
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+