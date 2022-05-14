Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тиагу Алмейда - статистика

Завершил карьеру
28 августа 2001 (25)
#19 | Защитник
177 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тондела
25
0
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 2
14.05.2022
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
3 : 0
08.05.2022
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
02.05.2022
Тондела
1' - 90'
32'
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
1 : 1
24.04.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Морейренcе
2 : 0
16.04.2022
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Тондела
1 : 3
09.04.2022
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Маритиму
1 : 3
03.04.2022
Тондела
76' - 90'
86'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
2 : 2
19.03.2022
Арука
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 26 тур
Порту
4 : 0
13.03.2022
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
1 : 1
07.03.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Фамаликан
2 : 1
26.02.2022
Тондела
1' - 88'
Португалия. Примейра, 23 тур
Тондела
0 : 1
20.02.2022
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Эшторил
1 : 0
12.02.2022
Тондела
83' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Тондела
1 : 3
07.02.2022
Бенфика
1' - 81'
Португалия. Примейра, 20 тур
Портимоненси
1 : 2
30.01.2022
Тондела
1' - 83'
Португалия. Примейра, 19 тур
Тондела
2 : 3
22.01.2022
Визела
46' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Санта-Клара
2 : 2
16.01.2022
Тондела
1' - 59'
Португалия. Примейра, 17 тур
Боавишта
1 : 1
08.01.2022
Тондела
65' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Тондела
0 : 1
18.12.2021
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Витория Гимараеш
5 : 2
11.12.2021
Тондела
1' - 74'
28'
Португалия. Примейра, 12 тур
Спортинг
2 : 0
28.11.2021
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Тондела
4 : 2
07.11.2021
Маритиму
1' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
2 : 0
29.10.2021
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Тондела
1 : 3
23.10.2021
Порту
1' - 81'
Португалия. Примейра, 8 тур
Белененсеш
0 : 2
03.10.2021
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Тондела
3 : 2
25.09.2021
Фамаликан
1' - 59'
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
3 : 1
20.09.2021
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Тондела
1 : 2
13.09.2021
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Бенфика
2 : 1
29.08.2021
Тондела
1' - 77'
Португалия. Примейра, 3 тур
Тондела
0 : 3
22.08.2021
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Визела
2 : 1
14.08.2021
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Тондела
3 : 0
08.08.2021
Санта-Клара
Был в запасе
Главные новости
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
4
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+