Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Тондела
Порту - Тондела: обзор матча 13 марта 2022
Порту
13.03.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 26 тур
4 : 0
Завершен
Тондела
45'
М. Тареми (П)
73'
Галено
76'
Ф. Виейра
79'
Ф. Консейсау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Тондела
84'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
М. Алвес
ГОЛ! 4:0!
Ф. Консейсау
Пас отдал
З. Сануси
79'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
77'
77'
Замена
Х. Боселли
️️️️
П. Аугусто
ГОЛ! 3:0!
Ф. Виейра
76'
74'
Замена
R. Barbosa
️️️️
Р. Дадашов
74'
Замена
Т. Дантас
️️️️
И. Ундабаррена
ГОЛ! 2:0!
Галено
Пас отдал
Отавио
73'
Замена
Галено
️️️️
Витинья
70'
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
70'
66'
Вторая желтая
М. Эрнандо
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Ж. Мариу
61'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Эванилсон
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Тареми
45'
Желтая карточка
Венделл
36'
33'
Желтая карточка
М. Эрнандо
3'
Желтая карточка
Н. Боржес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Кошта
18
Венделл
99
Мбемба
15
Кардосо
17
Мариу
8
Урибе
17
Витинья
11
Пепе
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
4-2-4
88
93
Саньян
19
Алмейда
4
Эрнандо
30
Боржес
28
Аугусто
8
Ундабаррена
33
Алвес
29
дос Анжос
9
Дадашов
6
Д'Алмейда
17
Мариу
7
Консейсау
7
Консейсау
17
Мариу
17
Витинья
13
Галено
13
Галено
17
Витинья
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
9
Эванилсон
20
Виейра
20
Виейра
9
Эванилсон
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
33
Алвес
72
Куарежма
72
Куарежма
33
Алвес
8
Ундабаррена
26
Дантас
26
Дантас
8
Ундабаррена
28
Аугусто
15
Боселли
15
Боселли
28
Аугусто
9
Дадашов
10
10
9
Дадашов
Остались в запасе
Порту
Тондела
1
Агустин Маркесин
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Порту - Тондела
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Новости команд
Все
Порту
Тондела
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+