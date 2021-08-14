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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Тондела
Визела - Тондела: обзор матча 14 августа 2021
Визела
14.08.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 1
Завершен
Тондела
90+8'
Г. Шеттине
38'
Ж. Педру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Визела - Тондела
ГОЛ! 1:1!
Г. Шеттине
90'
+8
83'
Желтая карточка
Н. Хасеф
79'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
П. Аугусто
79'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Д. дос Анжос
78'
Желтая карточка
J.
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
73'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Кассиано
72'
Замена
Клаудемир
️️️️
Р. Гуццо
69'
67'
Замена
П. Аугусто
️️️️
С. Агра
66'
Замена
И. Ундабаррена
️️️️
Т. Дантас
58'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Желтая карточка
M. Paulo
45'
+2
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Педру
Желтая карточка
Б. Вильсон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
27
Charles
ВР
24
Кики
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
52
Коффи Куао
ЦЗ
20
Саму
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
24
Науфел Хасеф
ЦФ
4
Jota
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Визела
84
Ivo
ВР
22
Алекс Мендес
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
12
Marcelo
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
4-4-2
27
24
Кики
37
Офори
52
Куао
43
Вильсон
20
Саму
17
Морейра
14
Гуццо
17
10
Бондосу
90
Кассиано
2-3-5
88
2
72
Куарежма
26
Дантас
7
Мурильо
8
Педру
29
дос Анжос
10
7
Агра
4
24
Хасеф
14
Гуццо
6
Клаудемир
6
Клаудемир
14
Гуццо
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
90
Кассиано
7
Шеттине
7
Шеттине
90
Кассиано
7
Агра
28
Аугусто
28
Аугусто
7
Агра
26
Дантас
8
Ундабаррена
8
Ундабаррена
26
Дантас
Аугусто
18
Арканджо
18
Арканджо
Аугусто
29
дос Анжос
9
Дадашов
9
Дадашов
29
дос Анжос
Остались в запасе
Визела
Тондела
84
Ivo
ВР
22
Алекс Мендес
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
12
Marcelo
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
22
Алекс Мендес
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
12
Marcelo
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Визела - Тондела
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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