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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Тондела
Портимоненси - Тондела: обзор матча 30 января 2022
Портимоненси
30.01.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 2
Завершен
Тондела
34'
И. Ангуло
80'
И. Ундабаррена
88'
Х. Боселли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Тондела
90'
+6
Желтая карточка
М. Саньян
90'
+2
Желтая карточка
Т. Арканджо
88'
ГОЛ! 1:2!
Х. Боселли
83'
Замена
B.
️️️️
Т. Алмейда
83'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
R. Barbosa
80'
ГОЛ! 1:1!
И. Ундабаррена
Желтая карточка
Эвертон
69'
69'
Желтая карточка
П. Аугусто
69'
Замена
Т. Дантас
️️️️
П. Аугусто
Желтая карточка
В. Роша
66'
61'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Х. Авилес
Красная карточка
Ф. Релваш
59'
Замена
F.
️️️️
В. Апонца
57'
Желтая карточка
Ф. Муфи
47'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Авилес
45'
+1
Желтая карточка
Э. Куарежма
42'
Желтая карточка
R. Barbosa
ГОЛ! 1:0!
И. Ангуло
Пас отдал
В. Апонца
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
4
Виллиан Роша
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
26
Sana Gomes
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
18
Фахд Муфи
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Портимоненси
8
Бруниньо
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
3-1-5
4
Роша
44
Релваш
26
28
Жоку
29
Апонца
10
Накадзима
7
Эвертон
10
Оливейра
77
Ангуло
4-2-4
88
19
Алмейда
72
Куарежма
93
Саньян
30
Боржес
8
Ундабаррена
28
Аугусто
19
Авилес
29
дос Анжос
7
Агра
10
29
Апонца
9
9
29
Апонца
19
Алмейда
2
2
19
Алмейда
28
Аугусто
26
Дантас
26
Дантас
28
Аугусто
19
Авилес
15
Боселли
15
Боселли
19
Авилес
10
18
Арканджо
18
Арканджо
10
Остались в запасе
Портимоненси
Тондела
8
Бруниньо
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
8
Бруниньо
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Портимоненси - Тондела
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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