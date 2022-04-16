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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Тондела
Морейренcе - Тондела: обзор матча 16 апреля 2022
Морейренcе
16.04.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 30 тур
2 : 0
Завершен
Тондела
40'
Р. Мартинс
45+2'
K. Mirallas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Тондела
Желтая карточка
Ибрахима
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Алвес
Желтая карточка
Г. Фримпонг
88'
83'
Желтая карточка
М. Лакава
78'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
М. Эрнандо
78'
Замена
М. Лакава
️️️️
Д. дос Анжос
75'
Желтая карточка
М. Эрнандо
Желтая карточка
Г. Франку
74'
Замена
Ибрахима
️️️️
С. Мане
72'
Замена
М. Силва
️️️️
J.
71'
67'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Н. Боржес
66'
Желтая карточка
Н. Боржес
Желтая карточка
М. Пасинато
64'
61'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
R. Barbosa
59'
Желтая карточка
Ж. Педру
Замена
П. Амадор
️️️️
Р. Мартинс
59'
Замена
A. Silva
️️️️
K. Mirallas
59'
Желтая карточка
Р. Мартинс
50'
46'
Замена
Ж. Педру
️️️️
П. Аугусто
ГОЛ! 2:0!
K. Mirallas
Пас отдал
Д. Ласерда
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Р. Мартинс
40'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Ян
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
6
Jefferson
ЦП
18
Ян
ПВ
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
33
Марсело Алвес
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
4-1-1-1-3
14
Пасинато
27
Паулиньо
33
21
Фримпонг
4
Жорже
16
Мане
6
18
Ян
17
Франку
9
Мартинс
87
4-2-4
88
4
Эрнандо
2
93
Саньян
30
Боржес
28
Аугусто
8
Ундабаррена
7
Агра
29
дос Анжос
10
33
Алвес
9
Мартинс
5
Амадор
5
Амадор
9
Мартинс
16
Мане
8
Ибрахима
8
Ибрахима
16
Мане
18
Ян
97
Ласерда
97
Ласерда
18
Ян
87
33
33
87
6
1
Силва
1
Силва
6
4
Эрнандо
72
Куарежма
72
Куарежма
4
Эрнандо
28
Аугусто
8
Педру
8
Педру
28
Аугусто
29
дос Анжос
36
Лакава
36
Лакава
29
дос Анжос
30
Боржес
15
Боселли
15
Боселли
30
Боржес
10
9
Дадашов
9
Дадашов
10
Остались в запасе
Морейренcе
Тондела
19
Стивен Витория
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
19
Стивен Витория
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Морейренcе - Тондела
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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Морейренcе
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