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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Тондела
Витория Гимараеш - Тондела: обзор матча 11 декабря 2021
Витория Гимараеш
11.12.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 14 тур
5 : 2
Завершен
Тондела
32'
Т. Силва (П)
41'
О. Эступиньян (П)
62'
М. Эдвардс (П)
83'
М. Эдвардс
89'
R. Lameiras
18'
Ж. Педру (П)
27'
И. Ундабаррена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Тондела
ГОЛ! 5:2!
R. Lameiras
Пас отдал
Б. Дуарте
89'
Замена
R. Lameiras
️️️️
М. Эдвардс
84'
ГОЛ! 4:2!
М. Эдвардс
83'
78'
Замена
R. Barbosa
️️️️
С. Агра
74'
Замена
R. Alves
️️️️
Т. Алмейда
74'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Т. Дантас
Замена
А. Семеду
️️️️
О. Эступиньян
74'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Рочинья
63'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Алмейда
63'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Эдвардс
62'
61'
Красная карточка
М. Эрнандо
57'
Желтая карточка
Н. Боржес
56'
Замена
Н. Боржес
️️️️
Н. Хасеф
56'
Замена
М. Эрнандо
️️️️
Э. Куарежма
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Т. Хандель
46'
45'
+5
Желтая карточка
Н. Хасеф
Желтая карточка
А. Мумин
45'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
О. Эступиньян
41'
40'
Желтая карточка
Э. Куарежма
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Силва
32'
28'
Желтая карточка
Т. Алмейда
27'
ГОЛ! 0:2!
И. Ундабаррена
Пас отдал
С. Агра
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Педру
Желтая карточка
Т. Боревкович
14'
Желтая карточка
Т. Хандель
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
24
Науфел Хасеф
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Витория Гимараеш
17
Silvio
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
30
Нето Боржес
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
4-4-2
14
Варела
55
Соареш
13
Феррейра
2
Мумин
21
Боревкович
20
Хандель
70
Силва
8
Алмейда
10
Эдвардс
19
Эступиньян
10
Рочинья
3-4-3
88
93
Саньян
19
Алмейда
72
Куарежма
7
Мурильо
8
Педру
8
Ундабаррена
26
Дантас
7
Агра
9
Дадашов
24
Хасеф
10
Эдвардс
10
10
10
Эдвардс
19
Эступиньян
30
Семеду
30
Семеду
19
Эступиньян
10
Рочинья
17
17
10
Рочинья
20
Хандель
19
Дуарте
19
Дуарте
20
Хандель
8
Алмейда
17
Жанвье
17
Жанвье
8
Алмейда
19
Алмейда
34
34
19
Алмейда
72
Куарежма
4
Эрнандо
4
Эрнандо
72
Куарежма
26
Дантас
28
Аугусто
28
Аугусто
26
Дантас
24
Хасеф
30
Боржес
30
Боржес
24
Хасеф
7
Агра
10
10
7
Агра
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Тондела
77
Фалайе Сако
ПЗ
17
Silvio
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
Остались в запасе
77
Фалайе Сако
ПЗ
17
Silvio
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Витория Гимараеш - Тондела
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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