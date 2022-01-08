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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Тондела
Боавишта - Тондела: обзор матча 08 января 2022
Боавишта
08.01.2022, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 1
Завершен
Тондела
88'
J. De Santis
71'
С. Агра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Тондела
Желтая карточка
J. De Santis
90'
+2
90'
+1
Замена
Т. Арканджо
️️️️
С. Агра
ГОЛ! 1:1!
J. De Santis
88'
80'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Ж. Педру
79'
Замена
R. Alves
️️️️
B.
Желтая карточка
С. Перес
75'
71'
ГОЛ! 0:1!
С. Агра
Пас отдал
Р. Дадашов
Замена
J. De Santis
️️️️
Г. Макута
66'
65'
Замена
Т. Алмейда
️️️️
Н. Хасеф
Замена
И. Вукотич
️️️️
P. Ntep
54'
Замена
К. Горре
️️️️
T. Ilori
46'
Желтая карточка
Натан
24'
23'
Желтая карточка
П. Аугусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
2
Bebeto
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
21
Fran
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бракали
23
Натан
34
26
Абаскаль
25
Амаш
4
Каннон
24
Перес
42
Макута
7
Сауэр
9
Муса
29
3-2-2-3
88
2
4
Эрнандо
93
Саньян
30
Боржес
24
Хасеф
28
Аугусто
8
Педру
7
Агра
9
Дадашов
10
29
8
Вукотич
8
Вукотич
29
42
Макута
9
9
42
Макута
34
11
Горре
11
Горре
34
24
Хасеф
19
Алмейда
19
Алмейда
24
Хасеф
2
34
34
2
8
Педру
26
Дантас
26
Дантас
8
Педру
7
Агра
18
Арканджо
18
Арканджо
7
Агра
Остались в запасе
Боавишта
Тондела
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
21
Fran
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
21
Fran
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Боавишта - Тондела
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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