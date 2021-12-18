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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Пасуш де Феррейра
Тондела - Пасуш де Феррейра: обзор матча 18 декабря 2021
Тондела
18.12.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 15 тур
0 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
81'
Денилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Пасуш де Феррейра
90'
Желтая карточка
Р. Пиреш
89'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Денилсон
89'
Замена
М. Джалу
️️️️
Н. Сантуш
Желтая карточка
R. Alves
88'
87'
Желтая карточка
Ф. Фонсека
Желтая карточка
R. Barbosa
82'
81'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Денилсон
Замена
R. Barbosa
️️️️
П. Аугусто
78'
Замена
Б. Ниасс
️️️️
P. Trigueira
77'
76'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Х. Дельгадо
76'
Замена
Р. Пиреш
️️️️
Л. Карлос
Замена
Д. дос Анжос
️️️️
Р. Дадашов
69'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Ж. Педру
69'
60'
Желтая карточка
Н. Сантуш
43'
Желтая карточка
Антунеш
29'
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
Ж. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
30
Нето Боржес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Уилтон
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
3-4-3
88
19
Алмейда
72
Куарежма
34
28
Аугусто
8
Педру
7
Мурильо
8
Ундабаррена
7
Агра
30
Боржес
9
Дадашов
4-1-2-1-2
13
Феррейра
2
Баксиньо
26
Маракас
5
Антунеш
2
Силва
46
Эустакиу
22
Карлос
15
Дельгадо
10
Сантуш
10
Денилсон
9
Уилтон
88
30
Ниасс
30
Ниасс
88
8
Педру
26
Дантас
26
Дантас
8
Педру
9
Дадашов
29
дос Анжос
29
дос Анжос
9
Дадашов
28
Аугусто
10
10
28
Аугусто
2
Силва
2
Фонсека
2
Фонсека
2
Силва
22
Карлос
46
Пиреш
46
Пиреш
22
Карлос
15
Дельгадо
7
Феррейра
7
Феррейра
15
Дельгадо
10
Сантуш
20
Джалу
20
Джалу
10
Сантуш
10
Денилсон
45
Педру
45
Педру
10
Денилсон
Остались в запасе
Тондела
Пасуш де Феррейра
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Тондела - Пасуш де Феррейра
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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Тондела
Пасуш де Феррейра
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1
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