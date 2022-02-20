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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Брага
Тондела - Брага: обзор матча 20 февраля 2022
Тондела
20.02.2022, воскресенье, 23:45
Португалия. Примейра, 23 тур
0 : 1
Завершен
Брага
58'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тондела - Брага
Желтая карточка
Х. Авилес
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Матеус
Замена
Х. Авилес
️️️️
Ж. Педру
84'
Замена
П. Аугусто
️️️️
B.
84'
Замена
R. Alves
️️️️
Э. Куарежма
68'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Р. Дадашов
68'
Замена
Д. дос Анжос
️️️️
R. Barbosa
68'
Желтая карточка
B.
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орта
55'
Замена
Витинья
️️️️
Р. Гомеш
55'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Ф. Силва
46'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
Ф. Моура
46'
Замена
Ж. Горби
️️️️
А. Мусрати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
3-2-2-3
88
93
Саньян
4
Эрнандо
2
30
Боржес
72
Куарежма
8
Педру
8
Ундабаррена
10
9
Дадашов
7
Агра
3-2-2-2-1
1
Матеус
6
Карму
2
Лейте
15
Оливейра
70
Силва
74
Моура
73
Мусрати
21
Гомеш
8
Каштру
21
Орта
9
Руис
72
Куарежма
34
34
72
Куарежма
2
28
Аугусто
28
Аугусто
2
9
Дадашов
15
Боселли
15
Боселли
9
Дадашов
10
29
дос Анжос
29
дос Анжос
10
8
Педру
19
Авилес
19
Авилес
8
Педру
70
Силва
27
Коуто
27
Коуто
70
Силва
73
Мусрати
29
Горби
29
Горби
73
Мусрати
74
Моура
45
Медейрос
45
Медейрос
74
Моура
21
Гомеш
9
Витинья
9
Витинья
21
Гомеш
Остались в запасе
Тондела
Брага
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Остались в запасе
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Тондела - Брага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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