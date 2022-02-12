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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Тондела
Эшторил - Тондела: обзор матча 12 февраля 2022
Эшторил
12.02.2022, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 22 тур
1 : 0
Завершен
Тондела
86'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Тондела
90'
+6
Желтая карточка
Х. Авилес
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
86'
83'
Замена
Т. Алмейда
️️️️
И. Ундабаррена
Замена
J. Gamboa
️️️️
А. Франку
81'
79'
Замена
Х. Авилес
️️️️
R. Barbosa
79'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Д. дос Анжос
Замена
L. Ruiz
️️️️
A. Clóvis
75'
72'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Т. Дантас
72'
Замена
Ж. Педру
️️️️
П. Аугусто
Желтая карточка
Р. Бару
69'
Замена
Х. Мбула
️️️️
Шавьер
66'
Замена
Р. Бару
️️️️
Ч. Жеральдеш
66'
39'
Желтая карточка
R. Alves
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
10
Андре Франку
АП
16
Шавьер
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
11
L. Ruiz
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
4-1-2-3
99
Фигейра
22
5
Виталь
31
Жоаозиньо
5
Феррарези
32
Розье
10
Франку
12
Жеральдеш
33
11
Гомес
16
Шавьер
4-3-3
88
34
93
Саньян
2
4
Эрнандо
28
Аугусто
8
Ундабаррена
26
Дантас
10
29
дос Анжос
7
Агра
10
Франку
16
16
10
Франку
12
Жеральдеш
28
Бару
28
Бару
12
Жеральдеш
16
Шавьер
11
Мбула
11
Мбула
16
Шавьер
33
11
11
33
8
Ундабаррена
19
Алмейда
19
Алмейда
8
Ундабаррена
28
Аугусто
8
Педру
8
Педру
28
Аугусто
26
Дантас
15
Боселли
15
Боселли
26
Дантас
10
19
Авилес
19
Авилес
10
29
дос Анжос
9
Дадашов
9
Дадашов
29
дос Анжос
Остались в запасе
Эшторил
Тондела
12
Тиаго Силва
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Эшторил - Тондела
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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