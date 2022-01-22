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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Визела
Тондела - Визела: обзор матча 22 января 2022
Тондела
22.01.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 19 тур
2 : 3
Завершен
Визела
12'
С. Агра
42'
Ж. Педру (П)
16'
Кассиано
72'
Р. Гуццо
87'
Кассиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тондела - Визела
Желтая карточка
R. Barbosa
90'
+6
90'
+4
Замена
M. Paulo
️️️️
Саму
Замена
Э. Куарежма
️️️️
М. Эрнандо
89'
87'
ГОЛ! 2:3!
Кассиано
Пас отдал
Саму
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Д. дос Анжос
82'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Х. Боселли
82'
Желтая карточка
Ж. Педру
77'
Замена
R. Barbosa
️️️️
R. Alves
76'
72'
ГОЛ! 2:2!
Р. Гуццо
Желтая карточка
Д. дос Анжос
69'
64'
Замена
Кики
️️️️
Р. Офори
52'
Желтая карточка
К. Куао
51'
Желтая карточка
Н. Морейра
Замена
Т. Алмейда
️️️️
B.
46'
46'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
А. Мендес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Педру
42'
40'
Желтая карточка
П. Силва
Желтая карточка
B.
39'
32'
Замена
Н. Морейра
️️️️
Г. Шеттине
31'
Желтая карточка
Саму
16'
ГОЛ! 1:1!
Кассиано
Пас отдал
Р. Офори
ГОЛ! 1:0!
С. Агра
Пас отдал
Ж. Педру
12'
11'
Желтая карточка
Р. Офори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
2
Bebeto
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
Визела
13
Педру Силва
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
20
Саму
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Визела
27
Charles
ВР
24
Кики
ЛЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
2
Игор Жулиао
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-2-2-1-2
88
34
4
Эрнандо
93
Саньян
30
Боржес
2
26
Дантас
8
Педру
15
Боселли
29
дос Анжос
7
Агра
3-3-4
13
Силва
52
Куао
37
Офори
25
Айдара
20
Саму
6
Клаудемир
22
Мендес
3
Андерсон
10
Бондосу
90
Кассиано
7
Шеттине
2
19
Алмейда
19
Алмейда
2
4
Эрнандо
72
Куарежма
72
Куарежма
4
Эрнандо
15
Боселли
18
Арканджо
18
Арканджо
15
Боселли
34
10
10
34
29
дос Анжос
9
Дадашов
9
Дадашов
29
дос Анжос
37
Офори
24
Кики
24
Кики
37
Офори
22
Мендес
14
Гуццо
14
Гуццо
22
Мендес
20
Саму
17
17
20
Саму
7
Шеттине
17
Морейра
17
Морейра
7
Шеттине
Остались в запасе
Тондела
Визела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
27
Charles
ВР
70
Francis Cann
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
70
Francis Cann
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
2
Игор Жулиао
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Тондела - Визела
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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1
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Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
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2023.06.05 20:20
1
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