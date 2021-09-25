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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Фамаликан
Тондела - Фамаликан: обзор матча 25 сентября 2021
Тондела
25.09.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 7 тур
3 : 2
Завершен
Фамаликан
33'
Д. Мурильо
78'
Х. Боселли
84'
Р. Дадашов
40'
И. Хайме
50'
А. Марин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Фамаликан
Желтая карточка
P. Trigueira
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Тавареш
89'
Замена
Б. Родригес
️️️️
И. Родригес
89'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Пепе
86'
Желтая карточка
Алекс
Желтая карточка
Р. Дадашов
86'
ГОЛ! 3:2!
Р. Дадашов
Пас отдал
Н. Боржес
84'
Замена
B.
️️️️
Д. Мурильо
82'
ГОЛ! 2:2!
Х. Боселли
78'
76'
Замена
П. Маркеш
️️️️
С. Банза
Замена
Э. Куарежма
️️️️
М. Эрнандо
72'
Замена
Д. дос Анжос
️️️️
С. Агра
72'
70'
Желтая карточка
D.
Желтая карточка
Д. Мурильо
63'
63'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
М. Саньян
62'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Т. Алмейда
59'
Замена
R. Barbosa
️️️️
П. Аугусто
58'
51'
Желтая карточка
И. Родригес
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Марин
46'
Замена
Д. Батубинсика
️️️️
М. Пауло
45'
+4
Красная карточка
А. Пенетра
40'
ГОЛ! 1:1!
И. Хайме
Пас отдал
И. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Д. Мурильо
Пас отдал
Н. Боржес
33'
Желтая карточка
П. Аугусто
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
30
Нето Боржес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
31
Алекс
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
39
Симоне Мураторе
ЦП
24
Науфел Хасеф
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
3-4-3
88
19
Алмейда
93
Саньян
4
Эрнандо
28
Аугусто
8
Педру
7
Мурильо
8
Ундабаррена
9
Дадашов
7
Агра
30
Боржес
3-1-5
13
7
5
Пенетра
3
Марин
88
Пепе
24
Банза
18
Пикель
7
Родригес
24
Хайме
32
Пауло
4
Эрнандо
72
Куарежма
72
Куарежма
4
Эрнандо
7
Мурильо
2
2
7
Мурильо
28
Аугусто
10
10
28
Аугусто
7
Агра
29
дос Анжос
29
дос Анжос
7
Агра
19
Алмейда
15
Боселли
15
Боселли
19
Алмейда
32
Пауло
21
Батубинсика
21
Батубинсика
32
Пауло
88
Пепе
20
Тавареш
20
Тавареш
88
Пепе
7
Родригес
9
Родригес
9
Родригес
7
Родригес
24
Банза
43
Маркеш
43
Маркеш
24
Банза
Остались в запасе
Тондела
Фамаликан
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Тиагу Дантас
ЦП
39
Симоне Мураторе
ЦП
24
Науфел Хасеф
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
20
Педру Бразау
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Тиагу Дантас
ЦП
39
Симоне Мураторе
ЦП
24
Науфел Хасеф
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
20
Педру Бразау
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Тондела - Фамаликан
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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