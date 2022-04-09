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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Спортинг
Тондела - Спортинг: обзор матча 09 апреля 2022
Тондела
09.04.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 3
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
33
Марсело Алвес
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Табата
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
4-2-1-3
88
30
Боржес
93
Саньян
2
4
Эрнандо
8
Ундабаррена
28
Аугусто
15
Боселли
7
Агра
10
33
Алвес
3-3-2-2
1
Адан
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
23
Порро
5
Угарте
13
Нету
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
10
Эдвардс
Остались в запасе
Тондела
Спортинг
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Тондела - Спортинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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