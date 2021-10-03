Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Тондела
Белененсеш - Тондела: обзор матча 03 октября 2021
Белененсеш
03.10.2021, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 8 тур
0 : 2
Завершен
Тондела
4'
П. Аугусто
66'
Д. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Тондела
88'
Замена
М. Эрнандо
️️️️
М. Саньян
Замена
N. Varela
️️️️
Ч. Акас
84'
Желтая карточка
С. Соуза
83'
82'
Желтая карточка
Н. Хасеф
76'
Замена
Н. Хасеф
️️️️
С. Агра
76'
Замена
Д. дос Анжос
️️️️
Р. Дадашов
76'
Замена
С. Мураторе
️️️️
И. Ундабаррена
Замена
L. Mota
️️️️
А. Сафира
76'
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
P. Nuno
75'
Желтая карточка
Карраша
69'
66'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мурильо
Замена
А. Камара
️️️️
Т. Пете
63'
Желтая карточка
А. Соуза
48'
Желтая карточка
Ч. Акас
48'
Замена
А. Соуза
️️️️
Р. Камашу
46'
42'
Желтая карточка
Н. Боржес
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Аугусто
Пас отдал
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
19
Сезар Соуза
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
30
Нето Боржес
ЦФ
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
34
Danny
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦФ
6
Трува Бони
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
77
Афонсу Соуза
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Науфел Хасеф
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
2-4-4
1
Фелипе
23
12
Пете
27
Карраша
64
Камашу
27
45
Ндур
19
Соуза
9
Сафира
16
Рибейру
27
Акас
3-4-3
88
72
Куарежма
93
Саньян
19
Алмейда
8
Ундабаррена
7
Мурильо
8
Педру
28
Аугусто
30
Боржес
7
Агра
9
Дадашов
27
Акас
5
5
27
Акас
27
13
Ситхоле
13
Ситхоле
27
64
Камашу
77
Соуза
77
Соуза
64
Камашу
9
Сафира
15
15
9
Сафира
12
Пете
29
Камара
29
Камара
12
Пете
93
Саньян
4
Эрнандо
4
Эрнандо
93
Саньян
8
Ундабаррена
39
Мураторе
39
Мураторе
8
Ундабаррена
7
Агра
24
Хасеф
24
Хасеф
7
Агра
9
Дадашов
29
дос Анжос
29
дос Анжос
9
Дадашов
Остались в запасе
Белененсеш
Тондела
99
Álvaro Ramalho
ВР
34
Danny
ЦП
6
Трува Бони
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
34
Danny
ЦП
6
Трува Бони
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Белененсеш - Тондела
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
Все
Белененсеш
Тондела
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+