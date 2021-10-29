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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Тондела
Арука - Тондела: обзор матча 29 октября 2021
Арука
29.10.2021, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 10 тур
2 : 0
Завершен
Тондела
31'
Ж. Бассо (П)
68'
А. Букия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арука - Тондела
Вторая желтая
Пите
90'
+5
Желтая карточка
А. Сантос
90'
+3
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
Куарежма
90'
+2
Замена
О. Даббаг
️️️️
А. Силва
90'
+2
Желтая карточка
T.
90'
Желтая карточка
Пите
82'
80'
Замена
М. Эрнандо
️️️️
М. Саньян
Замена
А. Сантос
️️️️
А. Букия
80'
74'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
П. Аугусто
ГОЛ! 2:0!
А. Букия
68'
Замена
Пите
️️️️
П. Морейра
66'
63'
Желтая карточка
Н. Хасеф
57'
Замена
Т. Дантас
️️️️
R. Barbosa
57'
Замена
Н. Хасеф
️️️️
Н. Боржес
57'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Д. Мурильо
50'
Желтая карточка
R. Barbosa
Желтая карточка
Э. Куасси
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Бассо
31'
26'
Желтая карточка
М. Саньян
24'
Желтая карточка
Р. Дадашов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
8
Арсениу
ЦП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
8
Эбуэ Куасси
ЦФ
30
Андре Букия
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
30
Нето Боржес
ЦФ
Арука
30
Norbert Haymamba
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Пите
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
98
Одай Даббаг
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Науфел Хасеф
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
3-3-4
1
Брага
72
6
Куарежма
13
Бассо
20
Педру Морейра
21
Силва
8
Арсениу
23
17
Силва
30
Букия
8
Куасси
3-3-4
88
72
Куарежма
93
Саньян
19
Алмейда
28
Аугусто
8
Педру
7
Мурильо
30
Боржес
10
7
Агра
9
Дадашов
6
Куарежма
28
Эшгайю
28
Эшгайю
6
Куарежма
20
Педру Морейра
20
Пите
20
Пите
20
Педру Морейра
17
Силва
98
Даббаг
98
Даббаг
17
Силва
30
Букия
19
Сантос
19
Сантос
30
Букия
93
Саньян
4
Эрнандо
4
Эрнандо
93
Саньян
10
26
Дантас
26
Дантас
10
30
Боржес
24
Хасеф
24
Хасеф
30
Боржес
28
Аугусто
18
Арканджо
18
Арканджо
28
Аугусто
7
Мурильо
15
Боселли
15
Боселли
7
Мурильо
Остались в запасе
Арука
Тондела
30
Norbert Haymamba
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
30
Norbert Haymamba
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Арука - Тондела
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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