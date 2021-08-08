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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Санта-Клара
Тондела - Санта-Клара: обзор матча 08 августа 2021
Тондела
08.08.2021, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 1 тур
3 : 0
Завершен
Санта-Клара
18'
Д. дос Анжос
54'
Д. дос Анжос
81'
Ж. Педру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Санта-Клара
Замена
Т. Арканджо
️️️️
С. Агра
90'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Д. дос Анжос
88'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Т. Дантас
87'
Замена
И. Ундабаррена
️️️️
R. Barbosa
83'
83'
Замена
К. Боатенг
️️️️
J. Afonso
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Педру
81'
80'
Желтая карточка
К. Жуниор
Желтая карточка
Ж. Педру
77'
68'
Замена
П. Энрике
️️️️
Мансур
62'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
57'
Замена
C.
️️️️
J. Patric
57'
Замена
М. Булдини
️️️️
Р. Кошта
ГОЛ! 2:0!
Д. дос Анжос
54'
34'
Желтая карточка
Мансур
ГОЛ! 1:0!
Д. дос Анжос
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
4
Jota
ЦФ
24
Науфел Хасеф
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
ЦП
19
Руй Кошта
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
Санта-Клара
10
Costinha
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
2-3-5
88
2
72
Куарежма
26
Дантас
8
Педру
7
Мурильо
4
7
Агра
10
24
Хасеф
29
дос Анжос
3-2-5
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
5
18
Нене
18
Линкольн
19
Кошта
26
13
Жуниор
5
Морита
70
Мансур
10
8
Ундабаррена
8
Ундабаррена
10
26
Дантас
28
Аугусто
28
Аугусто
26
Дантас
7
Агра
18
Арканджо
18
Арканджо
7
Агра
29
дос Анжос
9
Дадашов
9
Дадашов
29
дос Анжос
26
10
10
26
5
3
Боатенг
3
Боатенг
5
70
Мансур
23
Энрике
23
Энрике
70
Мансур
19
Кошта
9
Булдини
9
Булдини
19
Кошта
Остались в запасе
Тондела
Санта-Клара
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
Остались в запасе
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Тондела - Санта-Клара
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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