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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Портимоненси
Тондела - Портимоненси: обзор матча 22 августа 2021
Тондела
22.08.2021, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 3 тур
0 : 3
Завершен
Портимоненси
35'
Бету
45+1'
А. Боа Морте (П)
80'
Ф. Канде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Портимоненси
Желтая карточка
Т. Арканджо
90'
88'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Бету
88'
Замена
И. Ангуло
️️️️
Ф. Канде
87'
Желтая карточка
Самуэл
80'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Канде
Замена
Р. Дадашов
️️️️
R. Barbosa
79'
Желтая карточка
R. Alves
78'
77'
Замена
Ф. Релваш
️️️️
Л. Фернандес
Замена
Н. Боржес
️️️️
Н. Хасеф
74'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Д. Мурильо
74'
Замена
И. Ундабаррена
️️️️
Т. Дантас
63'
Замена
R. Alves
️️️️
Э. Куарежма
63'
60'
Желтая карточка
Л. Фернандес
59'
Замена
П. Са
️️️️
Карлиньос
48'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Боа Морте
35'
ГОЛ! 0:1!
Бету
Пас отдал
В. Роша
Желтая карточка
Ж. Педру
17'
Желтая карточка
Д. дос Анжос
11'
4'
Желтая карточка
В. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
4
Jota
ЦФ
24
Науфел Хасеф
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
11
Карлиньос
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
30
Нето Боржес
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
Портимоненси
44
Филипе Релваш
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
21
Педру Са
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
33
Casagrande
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
2-3-5
30
Ниасс
2
72
Куарежма
26
Дантас
8
Педру
7
Мурильо
4
29
дос Анжос
10
24
Хасеф
7
Агра
3-2-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
5
Канде
4
Роша
10
Боа Морте
33
Фернандес
11
Карлиньос
23
Бету
10
Оливейра
44
Педрао
18
Муфи
72
Куарежма
34
34
72
Куарежма
26
Дантас
8
Ундабаррена
8
Ундабаррена
26
Дантас
10
9
Дадашов
9
Дадашов
10
7
Мурильо
18
Арканджо
18
Арканджо
7
Мурильо
24
Хасеф
30
Боржес
30
Боржес
24
Хасеф
33
Фернандес
44
Релваш
44
Релваш
33
Фернандес
11
Карлиньос
21
Са
21
Са
11
Карлиньос
23
Бету
96
Жуниор
96
Жуниор
23
Бету
5
Канде
77
Ангуло
77
Ангуло
5
Канде
Остались в запасе
Тондела
Портимоненси
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Сулейман Анне
ЦФ
16
Жанелли Имбула
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
33
Casagrande
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Сулейман Анне
ЦФ
Остались в запасе
16
Жанелли Имбула
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
33
Casagrande
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Тондела - Портимоненси
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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