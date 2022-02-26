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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Тондела
Фамаликан - Тондела: обзор матча 26 февраля 2022
Фамаликан
26.02.2022, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 24 тур
2 : 1
Завершен
Тондела
67'
С. Банза
71'
Ж. Карлос Тейшейра
90+2'
Д. дос Анжос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Тондела
Желтая карточка
I. Dolček
90'
+19
Желтая карточка
Л. Жуниор
90'
+9
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. дос Анжос
89'
Желтая карточка
М. Саньян
88'
Замена
Т. Дантас
️️️️
П. Аугусто
88'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
Т. Алмейда
Желтая карточка
Й. Кадис
87'
Замена
I. Dolček
️️️️
Б. Родригес
84'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Банза
84'
83'
Замена
Х. Авилес
️️️️
И. Ундабаррена
83'
Замена
Д. дос Анжос
️️️️
Р. Дадашов
ГОЛ! 2:0!
Ж. Карлос Тейшейра
71'
ГОЛ! 1:0!
С. Банза
67'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Ч. Пикель
66'
61'
Желтая карточка
М. Эрнандо
57'
Замена
R. Barbosa
️️️️
Х. Боселли
Желтая карточка
Ч. Пикель
55'
Желтая карточка
С. Банза
53'
47'
Желтая карточка
И. Ундабаррена
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
И. Родригес
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Луис Жуниор
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
7
Ivan Dolček
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
3-1-1-5
3
Марин
5
Риччели
5
Пенетра
88
Пепе
10
Тейшейра
18
Пикель
24
Банза
7
Родригес
9
Родригес
31
Алекс
4-3-1-2
88
4
Эрнандо
93
Саньян
19
Алмейда
30
Боржес
28
Аугусто
8
Педру
8
Ундабаррена
15
Боселли
7
Агра
9
Дадашов
7
Родригес
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
7
Родригес
18
Пикель
12
Ассунсао
12
Ассунсао
18
Пикель
9
Родригес
7
7
9
Родригес
24
Банза
29
Кадис
29
Кадис
24
Банза
19
Алмейда
72
Куарежма
72
Куарежма
19
Алмейда
28
Аугусто
26
Дантас
26
Дантас
28
Аугусто
9
Дадашов
29
дос Анжос
29
дос Анжос
9
Дадашов
8
Ундабаррена
19
Авилес
19
Авилес
8
Ундабаррена
15
Боселли
10
10
15
Боселли
Остались в запасе
Фамаликан
Тондела
1
Иван Злобин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Фамаликан - Тондела
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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