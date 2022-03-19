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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Арука
Тондела - Арука: обзор матча 19 марта 2022
Тондела
19.03.2022, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 27 тур
2 : 2
Завершен
Арука
16'
Э. Куарежма
45+4'
С. Агра
4'
А. Силва
69'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тондела - Арука
86'
Желтая карточка
Д. Симао
85'
Замена
T.
️️️️
А. Букия
Замена
Ж. Педру
️️️️
П. Аугусто
78'
Замена
Т. Дантас
️️️️
R. Barbosa
78'
69'
ГОЛ! 2:2!
А. Силва
Пас отдал
А. Букия
Замена
Х. Боселли
️️️️
М. Саньян
66'
Замена
R. Alves
️️️️
С. Агра
66'
Желтая карточка
М. Саньян
63'
62'
Замена
О. Даббаг
️️️️
Арсениу
61'
Замена
А. Руис
️️️️
Л. Силва
61'
Замена
Антони
️️️️
Т. Араужо
51'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
ГОЛ! 2:1!
С. Агра
Пас отдал
Т. Алмейда
45'
+4
44'
Желтая карточка
Т. Араужо
24'
Замена
Пите
️️️️
П. Морейра
ГОЛ! 1:1!
Э. Куарежма
16'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Д. дос Анжос
8'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
Т. Эшгайю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
Арука
1
Виктор Брага
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
8
Давид Симао
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Арука
72
Thales
ЦЗ
20
Пите
ЛП
10
Алан Руис
ЦП
98
Одай Даббаг
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
10
Wellington Nem
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
11
Антони
ЦФ
4-2-4
88
30
Боржес
93
Саньян
72
Куарежма
19
Алмейда
8
Ундабаррена
28
Аугусто
10
29
дос Анжос
7
Агра
33
Алвес
2-4-1-3
1
Брага
13
Бассо
44
Галович
20
Педру Морейра
21
Силва
30
Букия
28
Эшгайю
8
Арсениу
8
Симао
20
Араужо
17
Силва
7
Агра
34
34
7
Агра
28
Аугусто
8
Педру
8
Педру
28
Аугусто
10
26
Дантас
26
Дантас
10
93
Саньян
15
Боселли
15
Боселли
93
Саньян
29
дос Анжос
9
Дадашов
9
Дадашов
29
дос Анжос
30
Букия
72
72
30
Букия
20
Педру Морейра
20
Пите
20
Пите
20
Педру Морейра
21
Силва
10
Руис
10
Руис
21
Силва
8
Арсениу
98
Даббаг
98
Даббаг
8
Арсениу
20
Араужо
11
Антони
11
Антони
20
Араужо
Остались в запасе
Тондела
Арука
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
2
Bebeto
ЦЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
10
Wellington Nem
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
2
Bebeto
ЦЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
10
Wellington Nem
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Тондела - Арука
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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