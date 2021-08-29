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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Тондела
Бенфика - Тондела: обзор матча 29 августа 2021
Бенфика
29.08.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 4 тур
2 : 1
Завершен
Тондела
71'
Рафа
88'
Жилберто
22'
С. Агра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Тондела
ГОЛ! 2:1!
Жилберто
88'
82'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
И. Ундабаррена
77'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Д. дос Анжос
77'
Замена
R. Barbosa
️️️️
С. Агра
77'
Замена
B.
️️️️
Т. Алмейда
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Г. Рамуш
75'
ГОЛ! 1:1!
Рафа
Пас отдал
Ю. Вайгль
71'
66'
Замена
R. Alves
️️️️
Н. Хасеф
Замена
Р. Пиньо
️️️️
Д. Нуньес
63'
58'
Желтая карточка
И. Ундабаррена
Желтая карточка
Эвертон
50'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Алмейда
46'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
С. Мейте
46'
Замена
Рафа
️️️️
Пицци
46'
35'
Желтая карточка
Б. Ниасс
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Агра
Пас отдал
И. Ундабаррена
19'
Желтая карточка
Н. Хасеф
Желтая карточка
Пицци
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Пицци
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
30
Нето Боржес
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
24
Науфел Хасеф
ЦФ
4
Jota
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
4-2-1-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Вертонген
4
Вериссимо
34
Алмейда
23
Мариу
8
Мейте
21
Пицци
29
Нуньес
7
Эвертон
9
Рамуш
2-3-5
30
Ниасс
72
Куарежма
19
Алмейда
8
Ундабаррена
28
Аугусто
8
Педру
30
Боржес
4
24
Хасеф
7
Агра
29
дос Анжос
34
Алмейда
12
Жилберто
12
Жилберто
34
Алмейда
8
Мейте
5
Вайгль
5
Вайгль
8
Мейте
9
Рамуш
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Рамуш
21
Пицци
27
Рафа
27
Рафа
21
Пицци
29
Нуньес
9
Пиньо
9
Пиньо
29
Нуньес
24
Хасеф
34
34
24
Хасеф
19
Алмейда
2
2
19
Алмейда
8
Ундабаррена
7
Мурильо
7
Мурильо
8
Ундабаррена
29
дос Анжос
9
Дадашов
9
Дадашов
29
дос Анжос
7
Агра
10
10
7
Агра
Остались в запасе
Бенфика
Тондела
23
Элтон Лейте
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
88
Pedro Trigueira
ВР
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Бенфика - Тондела
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
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