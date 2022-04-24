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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Витория Гимараеш
Тондела - Витория Гимараеш: обзор матча 24 апреля 2022
Тондела
24.04.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
63'
R. Barbosa
67'
Р. Соареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тондела - Витория Гимараеш
Замена
R. Alves
️️️️
Э. Куарежма
90'
+1
88'
Замена
Д. Катамо
️️️️
А. Алмейда
Замена
Т. Дантас
️️️️
С. Агра
80'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Д. дос Анжос
79'
78'
Замена
И. Бамба
️️️️
А. Семеду
77'
Желтая карточка
А. Алмейда
70'
Желтая карточка
А. Семеду
Замена
Ж. Педру
️️️️
П. Аугусто
69'
69'
Замена
Э. Набиан
️️️️
О. Эступиньян
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Соареш
ГОЛ! 1:0!
R. Barbosa
63'
46'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
Желтая карточка
Д. дос Анжос
42'
Желтая карточка
И. Ундабаррена
38'
22'
Желтая карточка
Т. Силва
2'
Желтая карточка
О. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Витория Гимараеш
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
87
Эркулану Набиан
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
4-2-4
88
72
Куарежма
19
Алмейда
2
93
Саньян
8
Ундабаррена
28
Аугусто
29
дос Анжос
7
Агра
10
33
Алвес
4-4-2
14
Варела
2
21
Боревкович
2
Мумин
55
Соареш
30
Семеду
8
Алмейда
10
70
Силва
19
Эступиньян
10
Рочинья
72
Куарежма
34
34
72
Куарежма
7
Агра
26
Дантас
26
Дантас
7
Агра
28
Аугусто
8
Педру
8
Педру
28
Аугусто
29
дос Анжос
9
Дадашов
9
Дадашов
29
дос Анжос
30
Семеду
22
Бамба
22
Бамба
30
Семеду
8
Алмейда
10
Катамо
10
Катамо
8
Алмейда
19
Эступиньян
87
Набиан
87
Набиан
19
Эступиньян
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
Остались в запасе
Тондела
Витория Гимараеш
30
Бабакар Ниасс
ВР
36
Матиас Лакава
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
36
Матиас Лакава
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Тондела - Витория Гимараеш
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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