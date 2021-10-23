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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Порту
Тондела - Порту: обзор матча 23 октября 2021
Тондела
23.10.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 3
Завершен
Порту
4'
Н. Боржес
19'
М. Тареми
43'
М. Тареми
79'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Порту
Замена
Н. Хасеф
️️️️
Н. Боржес
86'
Замена
R. Barbosa
️️️️
С. Агра
86'
83'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Отавио
83'
Замена
Пепе
️️️️
Л. Диас
Замена
B.
️️️️
Т. Алмейда
81'
Замена
М. Эрнандо
️️️️
Д. Мурильо
81'
79'
ГОЛ! 1:3!
М. Тареми
Пас отдал
Ф. Виейра
76'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Эванилсон
76'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Витинья
73'
Желтая карточка
Отавио
60'
Замена
Х. Корона
️️️️
З. Сануси
54'
Желтая карточка
Пепе
44'
Желтая карточка
М. Урибе
43'
ГОЛ! 1:2!
М. Тареми
Красная карточка
И. Ундабаррена
28'
Желтая карточка
Ж. Педру
23'
19'
ГОЛ! 1:1!
М. Тареми
14'
Желтая карточка
Эванилсон
Желтая карточка
М. Саньян
11'
ГОЛ! 1:0!
Н. Боржес
Пас отдал
С. Агра
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
30
Нето Боржес
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Науфел Хасеф
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-4-3
88
19
Алмейда
72
Куарежма
93
Саньян
8
Ундабаррена
28
Аугусто
7
Мурильо
8
Педру
7
Агра
9
Дадашов
30
Боржес
4-1-1-2-2
99
Кошта
17
Мариу
5
Маркано
3
Пепе
12
Сануси
8
Урибе
17
Витинья
25
Отавио
14
Диас
9
Тареми
9
Эванилсон
7
Мурильо
4
Эрнандо
4
Эрнандо
7
Мурильо
19
Алмейда
2
2
19
Алмейда
30
Боржес
24
Хасеф
24
Хасеф
30
Боржес
7
Агра
10
10
7
Агра
25
Отавио
7
Консейсау
7
Консейсау
25
Отавио
12
Сануси
17
Корона
17
Корона
12
Сануси
17
Витинья
27
Оливейра
27
Оливейра
17
Витинья
9
Эванилсон
20
Виейра
20
Виейра
9
Эванилсон
14
Диас
11
Пепе
11
Пепе
14
Диас
Остались в запасе
Тондела
Порту
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Тиагу Дантас
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
1
Агустин Маркесин
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Тиагу Дантас
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Тондела - Порту
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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