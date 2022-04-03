Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Тондела
Маритиму - Тондела: обзор матча 03 апреля 2022
Маритиму
03.04.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 3
Завершен
Тондела
33'
М. Алвес (АГ)
12'
С. Агра (П)
86'
R. Barbosa
90+6'
Т. Дантас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Тондела
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Т. Дантас
Пас отдал
Ж. Педру
90'
+2
Желтая карточка
М. Эрнандо
90'
+1
Замена
Т. Дантас
️️️️
R. Barbosa
90'
+1
Замена
М. Лакава
️️️️
С. Агра
86'
ГОЛ! 1:2!
R. Barbosa
Пас отдал
Т. Алмейда
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
80'
76'
Замена
Т. Алмейда
️️️️
B.
76'
Замена
Ж. Педру
️️️️
И. Ундабаррена
Замена
Э. Коста
️️️️
M. Sousa
74'
Замена
Энрике
️️️️
А. Видигаль
69'
Замена
А. Телеш
️️️️
D. Mendes
69'
Замена
Хадаш
️️️️
Р. Гитан
68'
63'
Замена
Д. дос Анжос
️️️️
Х. Боселли
Желтая карточка
Ж. Таго
45'
Желтая карточка
И. Росси
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Алвес
33'
17'
Желтая карточка
И. Ундабаррена
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Агра
Желтая карточка
Л. Андраде
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
16
Иван Росси
ОП
14
Miguel Sousa
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
99
Рафик Гитан
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
8
Хадаш
ЦП
3
Мойзес Москера
ЦФ
44
Андре Телеш
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
4-1-2-1-2
10
Виктор
45
Шина
5
Зайнадине
5
Андраде
2
Винк
16
Росси
14
66
7
Видигаль
95
Таго
99
Гитан
4-2-1-3
88
93
Саньян
2
4
Эрнандо
30
Боржес
8
Ундабаррена
28
Аугусто
15
Боселли
33
Алвес
7
Агра
10
99
Гитан
8
Хадаш
8
Хадаш
99
Гитан
66
44
Телеш
44
Телеш
66
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
14
12
Коста
12
Коста
14
7
Видигаль
93
Энрике
93
Энрике
7
Видигаль
2
19
Алмейда
19
Алмейда
2
8
Ундабаррена
8
Педру
8
Педру
8
Ундабаррена
10
26
Дантас
26
Дантас
10
7
Агра
36
Лакава
36
Лакава
7
Агра
15
Боселли
29
дос Анжос
29
дос Анжос
15
Боселли
Остались в запасе
Маритиму
Тондела
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
3
Мойзес Москера
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
3
Мойзес Москера
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Маритиму - Тондела
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
Новости команд
Все
Маритиму
Тондела
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+