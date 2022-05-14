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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Боавишта
Тондела - Боавишта: обзор матча 14 мая 2022
Тондела
14.05.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 34 тур
2 : 2
Завершен
Боавишта
41'
М. Саньян
77'
Ж. Педру
50'
К. Горре
86'
Ю. Нжийе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тондела - Боавишта
90'
+2
Замена
И. Вукотич
️️️️
С. Перес
90'
+2
Замена
Л. Сантуш
️️️️
К. Горре
90'
+2
Замена
M. Namora
️️️️
Р. Каннон
88'
Желтая карточка
П. Малхейру
86'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Нжийе
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
С. Агра
83'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Педру
77'
Замена
Т. Дантас
️️️️
П. Аугусто
74'
Замена
B.
️️️️
М. Саньян
74'
70'
Желтая карточка
Г. Макута
63'
Замена
Натан
️️️️
P. Ntep
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Х. Боселли
58'
Замена
Ж. Педру
️️️️
И. Ундабаррена
58'
Желтая карточка
Н. Боржес
52'
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Горре
Пас отдал
Я. Амаш
ГОЛ! 1:0!
М. Саньян
Пас отдал
Э. Куарежма
41'
32'
Желтая карточка
К. Горре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ПЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
79
Педру Малхейру
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
3-2-2-1-2
88
72
Куарежма
93
Саньян
4
Эрнандо
30
Боржес
19
Алмейда
28
Аугусто
8
Ундабаррена
15
Боселли
7
Агра
10
4-3-1-2
1
Бракали
4
Каннон
12
Поросо
26
Абаскаль
25
Амаш
79
Малхейру
24
Перес
42
Макута
10
Нжийе
11
Горре
29
93
Саньян
2
2
93
Саньян
28
Аугусто
26
Дантас
26
Дантас
28
Аугусто
8
Ундабаррена
8
Педру
8
Педру
8
Ундабаррена
7
Агра
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
7
Агра
15
Боселли
9
Дадашов
9
Дадашов
15
Боселли
29
23
Натан
23
Натан
29
24
Перес
8
Вукотич
8
Вукотич
24
Перес
11
Горре
77
Сантуш
77
Сантуш
11
Горре
4
Каннон
11
11
4
Каннон
Остались в запасе
Тондела
Боавишта
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
19
Хавьер Авилес
ЦФ
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Тондела - Боавишта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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