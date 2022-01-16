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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Тондела
Санта-Клара - Тондела: обзор матча 16 января 2022
Санта-Клара
16.01.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 18 тур
2 : 2
Завершен
Тондела
23'
Р. Кошта
78'
Х. Боселли
88'
Х. Боселли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Тондела
88'
ГОЛ! 1:2!
Х. Боселли
Пас отдал
Н. Боржес
Замена
️️️️
Р. Кошта
86'
78'
ГОЛ! 1:1!
Х. Боселли
Пас отдал
B.
Замена
Ж. Ромао
️️️️
П. Санья
76'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Кризан
75'
73'
Замена
Д. дос Анжос
️️️️
R. Alves
73'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
С. Агра
59'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Т. Алмейда
59'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
М. Саньян
45'
Желтая карточка
С. Агра
ГОЛ! 1:0!
Р. Кошта
Пас отдал
Кризан
23'
Желтая карточка
Х. Морита
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
АП
19
Руй Кошта
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
2
Bebeto
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Санта-Клара
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
15
Хуан Боселли
ПВ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
4-1-1-4
99
70
Мансур
5
17
Вильянуэва
95
Санья
8
Карвальо
18
Линкольн
19
Кошта
5
Морита
9
Кризан
21
Рикардинью
3-2-2-2
88
93
Саньян
4
Эрнандо
19
Алмейда
34
30
Боржес
28
Аугусто
26
Дантас
9
Дадашов
7
Агра
95
Санья
18
Ромао
18
Ромао
95
Санья
9
Кризан
27
Феллипе
27
Феллипе
9
Кризан
7
Агра
72
Куарежма
72
Куарежма
7
Агра
19
Алмейда
15
Боселли
15
Боселли
19
Алмейда
93
Саньян
18
Арканджо
18
Арканджо
93
Саньян
34
29
дос Анжос
29
дос Анжос
34
Остались в запасе
Санта-Клара
Тондела
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
30
Бабакар Ниасс
ВР
Остались в запасе
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Санта-Клара - Тондела
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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