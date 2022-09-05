|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|80' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|11.11.2022
|67' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Куяба (Куяба)
|07.11.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|09.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|19'
|06.10.2022
|75' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|02.10.2022
|22' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|10.09.2022
|75' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|05.09.2022
|72' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|14.08.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|07.08.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|01.08.2022
|1' -56'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|26.07.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|22.07.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|19.07.2022
|1' -70'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|11.07.2022
|1' -80'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|25'
|03.07.2022
|1' -74'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|27.06.2022
|1' -75'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.06.2022
|1' -82'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|16.06.2022
|74' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|08.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)