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Колумбия. Примера А
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Льянерос
Kelvin Osorio
Статистика
Kelvin Osorio - статистика
Льянерос
#33 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Кукута Депортиво
2 : 1
27.09.2026
Льянерос
72' - 90'
90'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Интернасьонал де Богота
3 : 2
13.09.2026
Льянерос
1' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2022
Коритиба
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
11.11.2022
Куяба
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 1
07.11.2022
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Куяба
1 : 2
09.10.2022
Фламенго
1' - 90'
19'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
2 : 1
06.10.2022
Куяба
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коринтианс
2 : 0
02.10.2022
Куяба
22' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Куяба
2 : 1
29.09.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
19.09.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
1 : 0
10.09.2022
Куяба
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
1 : 1
05.09.2022
Сан-Паулу
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Куяба
0 : 0
29.08.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
22.08.2022
Куяба
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 0
14.08.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
1 : 0
07.08.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
0 : 1
01.08.2022
Форталеза
1' - 56'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 0
26.07.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Куяба
1 : 1
22.07.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Палмейрас
1 : 0
19.07.2022
Куяба
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
2 : 0
11.07.2022
Ботафого
1' - 80'
25'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Аваи
1 : 2
03.07.2022
Куяба
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гойас
1 : 0
27.06.2022
Куяба
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
0 : 0
19.06.2022
Сеара
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
16.06.2022
Куяба
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Куяба
1 : 0
08.06.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Куяба
1 : 1
22.05.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 1
15.05.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
4 : 1
09.05.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
1 : 1
01.05.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
0 : 1
25.04.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 1
17.04.2022
Флуминенсе
Был в запасе
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