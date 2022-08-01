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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Форталеза
Куяба - Форталеза: обзор матча 01 августа 2022
Куяба
01.08.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Форталеза
25'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Форталеза
90'
+2
Замена
Р. Отеро
️️️️
Ромариньо
90'
+1
Желтая карточка
Ромариньо
90'
+1
Желтая карточка
F. Miguel
90'
+1
Замена
С. Ромеро
️️️️
Робсон
Замена
J.
️️️️
Г. Пирани
82'
76'
Замена
Ф. Байано
️️️️
Мойзес
70'
Замена
M. Vargas
️️️️
Т. Гальярдо
Замена
Андре
️️️️
R.
70'
69'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
Замена
A. LuÃs
️️️️
Алессон
69'
Замена
Д. Гедес
️️️️
Ж. Лукас
56'
Замена
Вальдивия
️️️️
K. Osorio
56'
Желтая карточка
И. Кариус
50'
29'
Желтая карточка
M. Vargas
25'
ГОЛ! 0:1!
Робсон
Пас отдал
М. Беневенуто
Желтая карточка
Ж. Лукас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
27
Камило
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Рональд
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Робсон
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
20
Вальдивия
АП
18
Jenison
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
27
Луан Полли
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
3-1-5
22
Вальтер
13
Марллон
28
Жоаким
2
Лукас
33
27
Камило
77
Алессон
10
16
Кариус
12
Пирани
4-1-1-1-4
4
Тити
4
Беневенуто
2
Бритес
29
Капишаба
8
Рональд
88
11
Ромариньо
91
Гальярдо
21
Мойзес
16
30
Робсон
33
20
Вальдивия
20
Вальдивия
33
12
Пирани
18
18
12
Пирани
2
Лукас
13
Гедес
13
Гедес
2
Лукас
77
Алессон
97
97
77
Алессон
10
21
Андре
21
Андре
10
21
Мойзес
27
Байано
27
Байано
21
Мойзес
11
Ромариньо
11
Отеро
11
Отеро
11
Ромариньо
91
Гальярдо
96
96
91
Гальярдо
30
Робсон
10
Ромеро
10
Ромеро
30
Робсон
Остались в запасе
Куяба
Форталеза
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
1
Marcelo Boeck
ВР
27
Луан Полли
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
27
Луан Полли
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Куяба - Форталеза
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
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