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    Тиаго Гальярдо - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Тиаго
    Фамилия Гальярдо
    Команда Форталеза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июля 1989 (33 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.04.2023 1' - 45' Форталеза 1:1 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Форталеза 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2023 1' -45' Форталеза (Форталеза) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
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