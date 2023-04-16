Тиаго Гальярдо - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Гальярдо
|Команда
|Форталеза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1989 (33 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Гальярдо
|Команда
|Форталеза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.04.2023
|1' - 45'
|Форталеза
|1:1
|Интернасьонал
|Бразилия. Серия А, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Форталеза
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2023
|1' -45'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)