Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тиаго Гальярдо - статистика

Завершил карьеру
20 июля 1989 (37)
#91 | Нападающий
186 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форталеза
32
4
4
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
1' - 61'
56'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 2
01.12.2023
Форталеза
1' - 85'
23'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
2 : 2
27.11.2023
Палмейрас
1' - 76'
20'
70'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Форталеза
2 : 2
24.11.2023
Ботафого
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
0 : 1
19.11.2023
Крузейро
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2023
Форталеза
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
09.11.2023
Форталеза
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Форталеза
0 : 2
05.11.2023
Фламенго
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
02.11.2023
Форталеза
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
2 : 0
22.10.2023
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Васко да Гама
1 : 0
19.10.2023
Форталеза
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
3 : 2
09.10.2023
Америка Минейро
46' - 90'
56, 68'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 1
30.09.2023
Гремио
1' - 90'
43'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
1 : 2
21.09.2023
Форталеза
74' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 1
15.09.2023
Коринтианс
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Флуминенсе
1 : 0
03.09.2023
Форталеза
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
3 : 1
28.08.2023
Коритиба
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
4 : 0
14.08.2023
Сантос
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гойас
1 : 0
06.08.2023
Форталеза
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
0 : 3
30.07.2023
Брагантино
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Форталеза
0 : 1
16.07.2023
Куяба
1' - 73'
68'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Форталеза
1 : 0
10.07.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
2 : 0
02.07.2023
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
2 : 1
25.06.2023
Атлетико Минейро
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
0 : 1
22.06.2023
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
2 : 0
11.06.2023
Форталеза
1' - 90'
3'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Форталеза
0 : 0
03.06.2023
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
2 : 0
27.05.2023
Васко да Гама
1' - 90'
87'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Форталеза
0 : 0
12.05.2023
Сан-Паулу
57' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
1 : 1
09.05.2023
Форталеза
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
4 : 2
29.04.2023
Флуминенсе
1' - 68'
29'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
1 : 1
16.04.2023
Интернасьонал
1' - 45'
Главные новости
Губерниев предложил загримировать Дзюбу под космического пришельца из Kiss
14:10
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
Кисляк – о возвращении Головина в РПЛ и «Спартак»: «Не хочу этого, пусть в «Монако» играет, ха-ха»
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
1
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
1
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+