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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Форталеза
Брагантино - Форталеза: обзор матча 01 декабря 2023
Брагантино
01.12.2023, пятница, 02:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Форталеза
45+4'
Э. Саша
14'
Я. Пикачу
23'
Калебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Форталеза
85'
Замена
Г. Эскобар
️️️️
Б. Пачеко
85'
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
Т. Гальярдо
79'
Замена
F. Miguel
️️️️
J. Ricardo
Красная карточка
Алеррандро
78'
Красная карточка
Рамирес
74'
Замена
Густавиньо
️️️️
Л. Кунья
71'
64'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Калебе
64'
Замена
L. Sasha
️️️️
А. Кайо
Замена
Соррисо
️️️️
Х. Уртадо
58'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Хелиньо
58'
56'
Желтая карточка
Я. Пикачу
48'
Желтая карточка
J. Ricardo
Замена
Алеррандро
️️️️
Э. Саша
46'
ГОЛ! 1:2!
Э. Саша
Пас отдал
Рамирес
45'
+4
Желтая карточка
Ж. Капишаба
44'
44'
Желтая карточка
З. Велисон
23'
ГОЛ! 0:2!
Калебе
Пас отдал
Т. Гальярдо
14'
ГОЛ! 0:1!
Я. Пикачу
Пас отдал
Калебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
30
Калебе
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
71
Lucão
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Форталеза
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Реалпе
3
Кунья
34
Уртадо
25
Силва
7
Рамирес
30
Москера
11
Хелиньо
8
Саша
18
Борбас
4-3-1-3
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
91
Пачеко
22
Пикачу
30
Калебе
8
Кайо
20
Гилерме
28
Велисон
91
Гальярдо
1
3
Кунья
22
Густавиньо
22
Густавиньо
3
Кунья
34
Уртадо
7
Соррисо
7
Соррисо
34
Уртадо
11
Хелиньо
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
11
Хелиньо
8
Саша
9
Алеррандро
9
Алеррандро
8
Саша
91
Пачеко
31
Эскобар
31
Эскобар
91
Пачеко
8
Кайо
88
88
8
Кайо
30
Калебе
28
Аугусто
28
Аугусто
30
Калебе
1
16
16
1
91
Гальярдо
18
Лусеро
18
Лусеро
91
Гальярдо
Остались в запасе
Брагантино
Форталеза
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
71
Lucão
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
19
Бруниньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
71
Lucão
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
19
Бруниньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Брагантино - Форталеза
1
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Denis da Silva Ribeiro Serafim, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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