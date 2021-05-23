Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ахмед Эль-Мохамади - статистика

Завершил карьеру
9 сентября 1987 (39)
#27 | Защитник
180 см | 74 кг
Египет
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
2 : 1
23.05.2021
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1 : 2
19.05.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3 : 2
16.05.2021
Астон Вилла
1' - 90'
75'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
0 : 0
13.05.2021
Эвертон
45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1 : 3
09.05.2021
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1 : 2
01.05.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2 : 2
25.04.2021
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
1 : 2
21.04.2021
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2 : 1
10.04.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3 : 1
04.04.2021
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0 : 2
21.03.2021
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл
1 : 1
12.03.2021
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0 : 0
06.03.2021
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
03.03.2021
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0 : 1
27.02.2021
Астон Вилла
1' - 90'
80'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1 : 2
21.02.2021
Лестер
1' - 90'
59'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон
0 : 0
13.02.2021
Астон Вилла
61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1 : 0
06.02.2021
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1 : 3
03.02.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0 : 1
30.01.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3 : 2
27.01.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
2 : 0
23.01.2021
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Сити
2 : 0
20.01.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
01.01.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1 : 1
28.12.2020
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3 : 0
26.12.2020
Кристал Пэлас
86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0 : 3
20.12.2020
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
0 : 0
17.12.2020
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
12.12.2020
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2 : 1
30.11.2020
Астон Вилла
88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 2
21.11.2020
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0 : 3
08.11.2020
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
3 : 4
01.11.2020
Саутгемптон
67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Астон Вилла
0 : 3
23.10.2020
Лидс
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лестер
0 : 1
18.10.2020
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
7 : 2
04.10.2020
Ливерпуль
80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0 : 3
28.09.2020
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1 : 0
21.09.2020
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Главные новости
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
2
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
1
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
12
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
9
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+