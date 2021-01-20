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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 20 января 2021
Манчестер Сити
20.01.2021, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
79'
Б. Силва
89'
И. Гюндоган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Гюндоган
89'
86'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
Пас отдал
Родри
79'
75'
Замена
Н. Тэйлор
️️️️
М. Таргетт
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
72'
68'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Б. Траоре
68'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Р. Баркли
67'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
Г. Жезус
️️️️
К. Де Брюйне
59'
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Уокер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
80
Адриан Бернабе
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
47
Фоден
11
Де Брюйне
4-3-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
7
МакГинн
15
Луис
6
Баркли
11
Траоре
10
Грилиш
11
Уоткинс
2
Уокер
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Уокер
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
9
Жезус
9
Жезус
11
Де Брюйне
6
Баркли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
6
Баркли
23
Таргетт
3
Тэйлор
3
Тэйлор
23
Таргетт
11
Траоре
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Траоре
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
14
Ферран Торрес
ПВ
80
Адриан Бернабе
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
80
Адриан Бернабе
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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