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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 13 мая 2021
Астон Вилла
13.05.2021, четверг, 20:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Эвертон
Желтая карточка
Д. МакГинн
90'
74'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Б. Траоре
72'
67'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Р. Баркли
65'
55'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
М. Кэш
45'
+2
Желтая карточка
Б. Траоре
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
15
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Уэсли
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
15
Луис
7
МакГинн
6
Баркли
11
Траоре
21
Эль-Гази
9
Дэвис
3-2-2-1-2
1
Пикфорд
5
Кин
4
Годфри
27
Холгейт
23
Коулмен
12
Динь
25
Аллан
6
Дукуре
10
Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
47
Ришарлисон
2
Кэш
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
2
Кэш
6
Баркли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
6
Баркли
11
Траоре
10
Грилиш
10
Грилиш
11
Траоре
10
Сигурдссон
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Сигурдссон
23
Коулмен
17
Ивоби
17
Ивоби
23
Коулмен
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Бернард
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Бернард
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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