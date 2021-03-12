Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 12 марта 2021
Ньюкасл
12.03.2021, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
90+4'
Д. Ласселлс
86'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
ГОЛ! 1:1!
Д. Ласселлс
Пас отдал
Д. Мерфи
90'
+4
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
А. Хэйден
89'
86'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Э. Крафт
83'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Фрейзер
79'
78'
Желтая карточка
Т. Мингс
77'
Желтая карточка
М. Сансон
74'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Желтая карточка
Д. Ласселлс
68'
68'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Трезеге
59'
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Рэмзи
Желтая карточка
Э. Крафт
52'
21'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Б. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Дубравка
14
Дамметт
26
Кларк
24
Ласселлс
17
Крафт
14
Хэйден
26
Шелви
28
Уиллок
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
4-1-1-3-1
1
Мартинес
27
Эль-Мохамади
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
15
Луис
7
МакГинн
11
Траоре
41
Рэмзи
7
Трезеге
11
Уоткинс
17
Крафт
22
Манкильо
22
Манкильо
17
Крафт
10
Фрейзер
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Фрейзер
14
Хэйден
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Хэйден
7
Трезеге
6
Баркли
6
Баркли
7
Трезеге
41
Рэмзи
8
Сансон
8
Сансон
41
Рэмзи
11
Траоре
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Траоре
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Астон Вилла
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
20 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+