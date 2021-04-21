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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 21 апреля 2021
Астон Вилла
21.04.2021, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
1'
Д. МакГинн
22'
Ф. Фоден
40'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
90'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Р. Марез
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Б. Траоре
75'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Накамба
63'
Вторая желтая
М. Кэш
57'
Желтая карточка
М. Кэш
54'
46'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
Г. Жезус
Замена
К. Дэвис
️️️️
Д. Рэмзи
46'
44'
Желтая карточка
И. Гюндоган
44'
Красная карточка
Д. Стоунз
40'
ГОЛ! 1:2!
Родри
Пас отдал
Б. Силва
22'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Б. Силва
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГинн
Пас отдал
О. Уоткинс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
15
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Бернарду Силва
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
4-2-1-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
6
Накамба
15
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Траоре
11
Уоткинс
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
6
Стоунз
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
47
Фоден
20
Силва
9
Жезус
6
Накамба
6
Баркли
6
Баркли
6
Накамба
11
Траоре
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Траоре
41
Рэмзи
9
Дэвис
9
Дэвис
41
Рэмзи
9
Жезус
14
Ляпорт
14
Ляпорт
9
Жезус
26
Марез
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
26
Марез
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
Главный тренер
Дин Смит
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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