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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Кристал Пэлас
Астон Вилла - Кристал Пэлас: обзор матча 26 декабря 2020
Астон Вилла
26.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
5'
Б. Траоре
66'
К. Хаус
76'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Кристал Пэлас
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. Луис
90'
+2
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
А. Эль-Гази
86'
83'
Желтая карточка
Э. Эзе
82'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Шлупп
ГОЛ! 3:0!
А. Эль-Гази
Пас отдал
О. Уоткинс
76'
75'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. МакАртур
69'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Л. Миливойевич
68'
Желтая карточка
Д. Уорд
ГОЛ! 2:0!
К. Хаус
66'
56'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Замена
Э. Конса
️️️️
Б. Траоре
45'
+4
Вторая желтая
Т. Мингс
45'
39'
Желтая карточка
В. Заа
Желтая карточка
Т. Мингс
39'
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-3-1
1
Мартинес
23
Таргетт
30
Хаус
2
Мингс
2
Кэш
15
Луис
7
МакГинн
10
Грилиш
11
Траоре
21
Эль-Гази
11
Уоткинс
3-1-4-1-1
13
Гуаита
25
Уорд
24
Данн
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Эзе
27
Шлупп
10
Заа
20
Бентеке
15
Луис
41
Рэмзи
41
Рэмзи
15
Луис
11
Траоре
15
Конса
15
Конса
11
Траоре
21
Эль-Гази
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
21
Эль-Гази
19
Миливойевич
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
25
Таунсенд
27
Шлупп
11
МакАртур
44
Батшуайи
44
Батшуайи
11
МакАртур
Остались в запасе
Астон Вилла
Кристал Пэлас
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Астон Вилла - Кристал Пэлас
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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