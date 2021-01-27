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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Астон Вилла
Бернли - Астон Вилла: обзор матча 27 января 2021
Бернли
27.01.2021, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
52'
Б. Ми
76'
Д. Макнил
79'
К. Вуд
14'
О. Уоткинс
68'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Астон Вилла
89'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Д. Луис
83'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Р. Баркли
83'
Замена
Трезеге
️️️️
Б. Траоре
ГОЛ! 3:2!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Макнил
79'
ГОЛ! 2:2!
Д. Макнил
Пас отдал
Э. Питерс
76'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Родригес
75'
68'
ГОЛ! 1:2!
Д. Грилиш
Пас отдал
Д. Луис
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Р. Брэди
60'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ми
Пас отдал
Э. Вествуд
52'
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Браунхилл
46'
Желтая карточка
Д. Тарковски
22'
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
М. Таргетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
11
Брэди
8
Браунхилл
11
Макнил
9
Вуд
16
Родригес
4-3-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
15
Луис
7
МакГинн
6
Баркли
11
Траоре
10
Грилиш
11
Уоткинс
8
Браунхилл
4
Корк
4
Корк
8
Браунхилл
11
Брэди
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
11
Брэди
16
Родригес
11
Выдра
11
Выдра
16
Родригес
11
Траоре
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Траоре
6
Баркли
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
6
Баркли
15
Луис
9
Дэвис
9
Дэвис
15
Луис
Остались в запасе
Бернли
Астон Вилла
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Остались в запасе
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Бернли - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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