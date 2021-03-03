Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 03 марта 2021
Шеффилд Юнайтед
03.03.2021, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
30'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
Замена
О. МакБарни
️️️️
О. Бурк
89'
81'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Б. Траоре
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. МакГолдрик
73'
68'
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Рэмзи
68'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Накамба
Замена
О. Бурк
️️️️
Р. Брюстер
60'
Красная карточка
Ф. Ягиелка
57'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Балдок
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Frankie Maguire
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-4-2
32
Рэмсдейл
3
Стивенс
4
Ампаду
22
Брайан
19
Ягиелка
13
Флек
6
Ландстрем
10
Норвуд
32
Балдок
17
МакГолдрик
10
Брюстер
4-2-3-1
1
Мартинес
27
Эль-Мохамади
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
7
МакГинн
6
Накамба
21
Эль-Гази
41
Рэмзи
11
Траоре
11
Уоткинс
17
МакГолдрик
23
Осборн
23
Осборн
17
МакГолдрик
Бурк
9
МакБарни
9
МакБарни
Бурк
10
Брюстер
7
Бурк
7
Бурк
10
Брюстер
6
Накамба
6
Баркли
6
Баркли
6
Накамба
41
Рэмзи
8
Сансон
8
Сансон
41
Рэмзи
11
Траоре
9
Дэвис
9
Дэвис
11
Траоре
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
11
Frankie Maguire
ЦФ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
11
Frankie Maguire
ЦФ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
20 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
20 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+